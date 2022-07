MEP na Parlamentario do Nascimento,

STOP DI HUNGA WEGA POLITICO CU FASE

“FASE a yuda miles di ciudadano na Aruba inclusive algun cu a vota pa bo”

Inmediatamente despues cu Aruba a conoce su prome 2 casonan di Covid 19 dia 13 di maart 2020, a conoce tambe e realidad, no solamente na Aruba pero rond mundo, cu miles di ciudadano lo perde entrada. Miles di trahadonan lo mester bay cas sin e conocemento tambe con nan lo sigui cria nan famia primordialmente. Miles di ciudadano a sinti e ansha di un crisis cu lo afecta nan enormemente financieramente.

Gobierno di Aruba tambe a sinti e ansha aki. Con lo haci cu e miles di ciudadanonan aki? Kico pa haci pa nan pa asina nan por pone pan na mesa pa nan yiunan? Con largo e crisis lo afecta e famianan aki? Preguntanan cu a wordo contesta cu accion. Accion di un vision cu a wordo tuma hopi lihe.

Un siman despues, dia 20 di maart, Conseho di Minister a aproba e vision aki. Gobierno di Aruba, bou maneho di Minister Glenbert Croes, a introduci un ayudo pa e ciudadanonan cu a perde trabou. E ayudo aki a carga e nomber di FASE. Kico esaki a significa pa e ciudadanonan aki? Tur ciudadano cu a pidi FASE y a bin na remarc’e pa FASE, a haya FASE. Y nan por a pone pan na mesa pa nan famia.

Partido MEP a tuma nota cu Parlamentario Ryçond Santos do Nascimento ta cuestiona FASE, bisando cu Gobierno a haci fabor na esnan cu Gobierno tawata kier. E pensamento aki sigur Partido MEP ta condena. FASE ta algo serio. No ta cos pa hunga wega politico cu ne manera señor Ryçond ta pretende. Famianan cu a perde entrada, a haya FASE sin importa nan color politico. Cada ciudadano cu a haya FASE ta pasobra nan a perde trabou y no pasobra Gobierno a haci nan un fabor. Un suma chikito berdad, pero por lo menos por a yuda den cas cu cuminda.

Dialuna Parlamento a trata e Ley di FASE. Un ley cu di berdad mester a wordo pasa mesora of mas prome. Pero e prioridad di Gobierno pa un pueblo den necesidad tawata mas grandi. Y dialuna, e ley aki por fin a wordo pasa den Parlamento y aproba solamente pa Fraccionnan cu ta sostene Gobierno. Parlamentario Ryçond Santos do Nascimento a vota contra. Dus no na fabor di FASE, y definitivamente, no na fabor di henter un pueblo.

E pregunta e ora na señor Ryçond, Ken no ta na fabor di pueblo? Ken no ta haci fabor na e pueblo aki y a vota contra Ley di FASE? Ken ta haci wega politico cu FASE? Henter AVP y tur otro cu a vota contra e Ley di FASE, ta hungando wega politico. Sin un razon valido, pasobra nada por hustifica e motibo pa cua e fraccionnan den oposicion a vota contra ley di FASE, cu no ta pa asunto politico. Pa envidia politico. Pasobra cada un di nan sa, cu e Gobierno di Gabinete Wever-Croes a haci bon trabou cu FASE enbes di sinta yora bou palo bebe ensure.

Na señor do Nascimento: “Stop di hunga wega politico cu cosnan positvo cu e Gobierno aki ta haci. Stop di sigui un lider cu ta hibando bo abou. FASE no ta algo pa bo hunga politiek cu ne. FASE a yuda miles di ciudadano na Aruba y FASE a yuda hopi di bo mesun votadonan y votanan di bo partido. FASE tawata pa Aruba. Y Aruba a sali padilanti cu FASE. Aruba ta recuperando y un motibo di esaki ta FASE”.