Jaarverslag 2021: Retrospectus pro futuro Terugblikkend voor de toekomst

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint

Eustatius en Saba heeft vandaag tijdens een persconferentie zijn jaarverslag en jaarrekening van

2021 aan het publiek gepresenteerd.

Het thema voor dit jaarverslag is ‘Retrospectus pro futuro’, met andere woorden: terugblikkend

voor de toekomst. In 2020 bestond het Hof 10 jaar als zelfstandige entiteit belast met de

rechtspraak in zes eilanden. Deze zelfstandigheid bracht met zich dat het Hof niet langer

gebruik maakt van de stafdiensten van de Landen, maar zelf zorg moet dragen voor het beleid

en implementatie ervan op de gebieden zoals hrm en financiën en andere bedrijfsvoering

specialismen.

Doordat het jaarverslag 2020 in het teken stond van de Corona pandemie, wordt in dit

jaarverslag wel van de gelegenheid gebruik gemaakt om terug te blikken op, te reflecteren over

en om vooruit te kijken naar de positie van het Hof zoals ingebed in de constellatie die vanaf

2010 geldt. Middels (video) interviews met verschillende collega’s kunt u het resultaat zien van

deze exercitie over de periode 2010-2021.

Volgens het Jaarplan 2021 moest de focus van het Hof liggen op de verbetering en borging van

kwaliteit van de rechtspraak, op de ontwikkeling van leiderschap en op de verdere

digitalisering. Dit jaarverslag geeft ook een beeld van de realisatie van dit jaarplan en

bijbehorende projecten die in dat verband zijn uitgevoerd.

Verder wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen van het aantal zaken waarmee het Hof, zowel in

eerste aanleg als in hoger beroep, in 2021 te maken kreeg. Evenals in voorgaande jaren wordt

aandacht besteed aan spraakmakende zaken op de verschillende vestigingen van het Hof.

Lees het jaarverslag en de jaarrekening 2021 digitaal

Het Hof gaat ook mee met de digitale tijd en heeft dit jaar het jaarverslag en de jaarrekening

digitaal aan de ministers aangeboden. Bekijk het jaarverslag en de jaarrekening op je telefoon of

tablet door de QR code te scannen

