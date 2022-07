Prome Minister Evelyn Wever – Croes:

“BUNITA PA MIRA TUR E HOBENNAN CU A GRADUA DI EDUCACION PROFESIONAL BASICO UNIDAD SERVICIO”

ORANJESTAD – Prome Minster Evelyn Wever – Croes tabata presente na e graduacion di studiantenan di EPB, representando Minister encarga cu enseñansa y henter Gobierno di Aruba.

E anochi di graduacion tabata hopi special pa tur esnan cu ta gradua pero alabes ta un bunita ocasion pa mira tur e hobennan cu ta graduando di Educacion Profesional Basico unidad servicio. Cada un di e hobennan ta formando nan propio futuro y haciendo esaki ta forma e futuro di Pais Aruba. “Boso a scoge pa e profesion di duna y brinda servicio, sea ta den horeca, cuido of ‘dienstverlening’. Educacion ta e pilar y e base firme y fuerte den cada un di nos bida y awe bo ta mira cu tur esfuerso y sacrificio ta duna su fruto.”

Prome Minister a conseha cada un graduado pa semper keda enfoca riba nan meta y no laga nada kitabo for di bo meta. Fiha locual cu bo ta desea y bay pe cu positivo y fe cu bo lo logra.

Pa conclui, Prome Minister a gradici henter e staff y docentenan cu a guia tur studiante pa yega na e exito di awe y tambe tur mayor y famia cu a yuda tur e studiantenan pa gradua y logra nan meta. Y na tur e graduadonan Premier Wever – Croes a bisa: Nunca lubida ken y con hopi nan a yudabo. hopi exito den etapa nobo y “Be the best that you can be y asina nunca lo bo arepenti”.