Durante Conferencia di Prensa Minister Maduro:

Compara cu Paisnan den region Aruba su gastonan di Servicio y Producto ta cay bao averahe

Minister Xiomara Maduro durante conferencia di prensa a trece dilanti cu un di e discusionnan cu ta wordo hiba den publico ta e gastonan di Producto y Servicio, esta cu gobierno ta gasta di mas. Pa por hiba un miho discusion, gobierno a laga Fondo Monetario Internacional, IMF haci un analisis riba e gastonan di Servicio y Producto di Paisnan den region. IMF tin informacion riba e World Economic Outlook, ademas IMF tin informacion di tur e aรฑanan cu nan ta haci nan trabao pa Aruba. E analisis di IMF ta duna como resultado cu ora cu compara e gastonan di Producto y Servicio cu esnan den region, Aruba ta cay bao di a averahe di e gastonan di servicio y Producto.

Segun e mandatario a laga IMF haci e analisis aki pasobra IMF conoce Aruba no ta di aworaki , nan ta evalua Aruba su situacion pa hopi aรฑa caba. Esaki sigur pa e discusion cu tin local y tambe den henter reino riba gastonan di Producto y Servicio, ta escencial pa nos tin un bista di IMF cu conoce nos Pais. Sigur na un momento di pandemia y mas ainda Paisnan caminda cosnan no ta bayendo bon, IMF sa e pasonan cu mester sigui. Cu e bista di IMF aki, nos por hiba un debate bon informa ariba gastonan di Producto y Servicio. Den comparacion cu esnan den reino p.e. cu Curacao y Sint Maarten tambe por mira cu Aruba su gastonan no ta excesivamente halto. Den region Aruba no tin mas gasto di Producto y Servicio, alcontrario nos ta e Pais cu tin e gastonan mas abao.