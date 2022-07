VNW – Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad Bezoek van UoC aan Vertegenwoordiging van Nederland

De Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad ontving onlangs Margo Groenewoud en Ergün Erkocu, beide verbonden aan de University of Curaçao. Zij gaven medewerkers van de Vertegenwoordiging een uiterst boeiende presentatie over hun lopende en toekomstige onderzoeksactiviteiten. Het betrof bij Margo de digitalisering van erfgoed, aan de hand van een transnationale – met name Caribische – aanpak, die onder meer resulteert in digitale en makkelijk toegankelijke databases van historisch materiaal, waar ook het onderwijs veel profijt van zal trekken. Ergün presenteerde een reeks aan studieprojecten die vaak betrekking hadden op concrete verbetering van de leef- en werkomgeving op Curaçao, oplossingen voor vraagstukken van ruimtelijke ordening en bij kwesties rond milieu en zelfvoorziening. De resultaten van deze studieprojecten hebben in beginsel de potentie om ook internationaal te worden geadresseerd. In hun aanpak staat samenwerking centraal: met lokale stakeholders, zoals onderzoeksinstellingen in de regio, in Nederland en daarbuiten. Rode draad in hun presentaties was, behalve doorzettingsvermogen, hoe je met betrekkelijk weinig middelen toch een maximaal resultaat, met grote maatschappelijke impact, voor nu en de toekomst, kunt bewerkstelligen.

De Vertegenwoordiging van Nederland dankt Margo en Ergün voor hun positieve en relevante activiteiten ten behoeve van Curaçao en andere stakeholders in het Koninkrijk (en daarbuiten) en wenst ze alle succes en steun toe bij de uitvoering van hun plannen.