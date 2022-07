Miembro Trabou Pa Kòrsou TPK, Abigaïl Mahalja Boelijn Un Señora ku kurason pa su pais. Evelyn Wever Croes, pal’i muhé. Ku TPK den gobernashon, akshon asina aki bo por spera.

Abigaïl (Abby) Boelijn di Trabòu pa Kòrsou TPK ta haña e

akshon, di e minister presidente di Aruba, aki un ku e ta desea pa ta

un akshon di ehèmpel pa tur nos mandatario i espesialmente esun

nan femenino di nos pais Kòrsou.

E Señora aki a bai desidido pa bisa Sra. van Huffelen aya na

Hulanda mashá trankil, ku meskos ku nan no tin espasio den nan

“draagkracht”, Aruba tampoko.

Ela negoshá e 5% y despues lo wak kon ta hasi paga e 7,6% di e

medida nan ku Hulanda a buta pa Aruba.

Mi ta puntra mi mes, dikon nos na Kòrsou aki no tin e kurashi pa hasi esaki?! Negoshá esaki?

Miedu nos tin pa laga Hulanda su saya los?

Ku un yu mes despues di kana lenchi tin kurashi pa laga lòs y eksplorá responsabilidat di

bida.

Ku nos ta den reino, dekolonisa òf independiente un dia nos mes tin ku mustra ku nos por.

Ora TPK papia, no ta skucha nos.

Na diferente okashonTrabou pa Korsou TPK a mustra riba e echo ku ta parlamentu di Kòrsou

mester bisti karson i tuma e desishonnan korekto pa nos pais mandando moshonnan ku ta

duna gobiernu o sea minister presidente mandato. Echo ta ku Minister Presidente di Aruba a

splika Hulanda bon klá ku nos sistema demokratiko no ta funshoná manera Hulanda ke. Pero

ku den nos sistema demokratiko ta parlamento tin e último palabra. Ta esaki ta loke TPK

semper a bini ta splika. Anto ora parlamento papiá, ni Hulanda no por hasi nada.

Parlamentario nan ku ta sostené koalishon bisti nan karson.