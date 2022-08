Ministerio di GMN durante un proyekto di kobransa a kobra un total di Ang. 119.515,00 na leges di Hindervergunning atrazá kual ta yuda kontribuí ku kaha di gobièrnu

Willemstad – Pa un persona habri un negoshi na Kòrsou e mester di diferente pèrmit i un di e pèrmitnan aki kual ta keda otorgá pa Ministerio di GMN ta Pèrmit di Molèster òf Hindervergunning. E Ordenansa di Molèster (Hinderverordening) ta stipulá ku tur aktividat ku tin konsekuensha pa medio ambiente (Milieubelastende activiteit) ta rekerí un Pèrmit di Molèster. Ultimo añanan e kobransa di leges di Pèrmit di Molèster no tabata efisiente i esaki a kondusí na un retraso. Pero un proyekto pa hasi e kobransa mas efisiente ku a keda ehekutá durante maneho di Minister Pietersz- Janga a oumentá e entradanan di leges pa gobièrnu konsiderablemente. A inisiá e proyekto di kobransa na sèptèmber 2021 i ta kobrando leges ku for di 2017 no a keda pagá.



Ta bon pa tur persona òf entidat ku tin un Pèrmit di Molèster tene kuenta ku e suma di Ang. 200,00 di leges pa e pèrmit aki mester keda pagá tur aña. Ta prohibí pa hasi kualkier aktividat ku tin influensha negativo riba medio ambiente sin un Pèrmit di Molèster. Momentu ku no tin e pèrmit aki ta kore e riesgo ku outoridat ta para operashon di e entidat. Kobransa efektivo di tur leges ta oumentá efektividat di gobièrnu i duna Ministerio di Finansa espasio pa hasi mas pa komunidat. Banda di e aspekto di kobransa mas efisiente Minister lo bini tambe ku trayektonan pa baha gastu den su ministerio.