𝘔𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳 𝘋𝘢𝘯𝘨𝘶𝘪 𝘖𝘥𝘶𝘣𝘦𝘳 RECONOCE SINTOMANAN DI MONKEYPOX

ORANJESTAD – Maske cu Aruba ta keda liber di e malesa di Monkeypox, casonan di e malesa aki ta sigui keda raporta na World Health Organisation (WHO) for paisnan no endemico, cu ta paisnan unda anteriormente no tawata conose casonan di Monkeypox.

Pesey ta bon pa nos keda educa nos mes y sa kiko e sintomanan di Monkeypox ta. Por reconoce un posibel infeccion di e malesa aki, pa su similaridad cu smallpox ordinario, conoci bou nos poblacion como bruela.

Despues cu un persona wordo infecta cu Monkeypox, tin un tempo di incubacion cu ta entre 1 pa 2 siman, aproximadamente. E persona cu a infecta por cuminsa presenta sintomanan di griep manera keintura, dolor di cabes y di curpa, cansancio y kliernan hincha. Entre 1 cu 3 dia despues di e keintura, ta desaroya e tipico rash cu ta spotnan plaat y cora, cu despues ta bira blaarnan cu likido cu ta yena cu poes. E rash por aparece na cualkier parti riba e curpa, pero principalmente na e cara y despues ta expande na otro parti di curpa, incluyendo plant’i man y di pia; y tambe rond di area genital of anal.

E blaarnan por haci dolor y grawata hopi. Algun persona por tin un of dos blaar mientras otro por tin hopi. E blaar ta keda infeccioso te na momento cu e haya casca, esaki cay y un cuero nobo nace. Esaki por dura algun siman pa cual motibo e persona infecta mester keda isola pa proteha otro.

Sintomanan di Monkeypox ta:

➡️Keintura

➡️Dolor di cabes

➡️Cansancio

➡️Kliernan hincha

➡️Rash

➡️Blaar cu pus

Algun hende lo experencia tur sintoma di Monkeypox mientras otro lo experencia solamente algun.

E malesa aki ta hopi contagioso. Pesey pa preveni di keda contagia ta recomenda pa evita di brasa, sunchi, caricia, mishi cu blarnan riba e curpa di un persona infecta of tene relacion sexual.

Si bo presenta esakinan, tuma contacto mesora cu bo dokter di cas!