Hopi sen riba kaya

Stop di ganja nos mes

KORSOU STOP DI GANJA BO MES

A yega ora pa nos stop di ganja nos mes. Tin masha hopi plaka riba kaya ku nos seya no ke of ta laga bai i ta yora tur dia ku no tin sen.

Sigur ultimo 15 ana nos tur ta grita tokante hortamentu di tereno. A sigui ketu bai i mas ku ayera mi ta tende un kabayero ta bisa ku ela kaba kue tereno i kuminsa traha mesora.

E ta bisa ku no ta hanja koriente ni awa di aqualectra. Pero ku esei lo no bira problema pe. Ya tin mas hende ey banda ku tin panel solar i pos.

Nan ta drei sin problema tur dia. Ta gobiernu mes ta perdiendo na hopi. Ki tin pa bai korte i tuma un desishon pa kobra. Tur ku a traha (horta tereno), laga huez duna un desishon kuantu but nan mester paga. Anto huntu ku esaki gobiernu ta kobra ultimo 5 anjanan di erfpacht. Ruman ami mes ku no ta experto a konta ku ta riba 200 million tin riba kaya. Esaki ta di terenonan horta so.

ATA AKI ALGUN POST MAS DI SEN RIBA KAYA

Bo tin riba kaya un kantidat rekort di hende ta bende number, den outo, van i asta kantornan inlegal. Ban pa hasi tur hende legal. Tur hende ta bai paga OB, enbes di 13 ta hasiele 10 porsiento. Anto ta laga e pueblo mes kontrola pa gobiernu. Algu masha fasil mes dor di pone un app, telefon, mail ku nan lo por meldu esun ku ta bende tog sin ob of miho bisa inlegal.

E but ta bira 1500 florin ku mester wordu paga mesora. Si bo no tine, ta bai over na kue outo den beslag. Si e outo no ta dibo (hur) esun ku ta hur of fia bo e outo mester soru pa e tuma 1500 borg serka bo pa si algu pasa e tin e sen pa duna pa tuma su outo. Hasi weganan di Sint maarten, boneiru ku aruba legal. Stop di ganja nos mes ku por kontrola e kosnan aki. Kobra OB bai gol. Mi sa ku mester kambia lei, pesei nos tin 21 persona den parlamentu sinta kla pa traha.

Bo ta hasi unja no ta problema. Ta pone un montante ku bo ta paga pa anja i asina tin permit pa hasi esaki. Hasimentu di unja no ta lora man. Konta barata 50 florin kuater biaha pa dia. Esaki ta hopi barata mes. No ta un secreto ku awor ku ta kobra onderstant via karchi den kualke bankomatico ku tin masha hopi hende ta kobra onderstant, hasi kabei, mekaniko, ta buska kos for di exterior etc ta kobra onderstant tambe.

Si antes e kosnan aki tabata por. Gobiernu pone un fecha ku ta hala un linja pa start ku kobra tur hende bek ku ta riba e weganan aki. Bo ta risibi sufisiente i laga pa gobiernu por yuda otro ku tine hopi difisil. Tonchi Leonorad ta bisa amtenarnan : MI SA KON NO POR KABA, BISA MI KON SI POR. Gobiernu tin hende aktualmente den aparto ku por kuminsa mesora pa trek projekto aki pa sen drenta kaha legal i rapido.

Ban pa bai i stop di yora. Sen tin ban tuma nan awor.

Johnny Isabella