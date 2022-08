Investigashon di Banko Mundial tokante desaroyo sostenibel a ranka sali.

E ‘Technical Assistance Program for Disaster Risk Financing and Insurance in Caribbean Overseas Countries and Territories (OCTs)’ (Programa pa asistensia tékniko pa loke ta trata finansiamentu i seguro di riesgonan di kalamidat na Paisnan i Teritorionan Ultramar (LGO) karibense) ku Union Oropeo ta finansiá, ta paga pa gastunan di e programa. E ‘Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) (Institushon mundial pa redukshon di riesgo di kalamidat i rekuperashon) ta manehá e programa. GFDRR ta forma parti di e Resilience, Sustainable Energy and Marine Biodiversity Program (RESEMBID) (Programa pa resiliensia, energia duradero i biodiversidat marino), ku e Paisnan i Teritorionan Ultramar den Karibe ta ehekutá.

A forma e investigashon a base di un seri di sup-investigashon; un kolekshon di data, análisis i un enkuesta (personal i online) bou di habitantenan tokante kon nan ta pensa tokante nan isla. Tambe ta bini entrevista ku ekspertonan i stakeholdernan riba diferente tereno den nos komunidat. Banda di esei den e di tres kuartal ta bini seshonnan di informashon pa papia tokante e promé resultadonan for di e diferente sup-áreanan. Ku e resultadonan Entidat Públiko Boneiru ke hasi evidente kua eskoho lo tin kua efekto riba desaroyo di nos isla. E metanan relashoná ku esaki ta pa via instrumentonan di midimentu ophetivo mehorá kalidat di bida di nos habitantenan, manehá e patrimonio natural i kultural di nos isla na un manera korekto i hasi e efektonan di turismo riba nos isla komprendibel i transparente.

Wereldbank onderzoek naar duurzame ontwikkeling op Bonaire van start gegaan

In opdracht van het openbaar lichaam Bonaire is de Wereldbank gestart met een onderzoek naar potentiële duurzame groeiscenario’s voor het eiland. Het onderzoek zal het Bestuurscollege ondersteunen bij het maken van strategische keuzes inzake duurzame ontwikkeling. Het Bestuurscollege hecht er waarde aan meer en beter inzicht te krijgen in deze potentiële scenario’s om weloverwogen beslissingen te nemen voor de toekomst van het eiland.

Het onderzoek is opgebouwd uit een aantal deelonderzoeken; een datacollectie, analyse en een enquête (persoonlijk en online) richting inwoners over hoe zij denken over het eiland. Ook komen er interviews met experts en stakeholders binnen diverse domeinen van de samenleving. Daarnaast komen er in het 3e kwartaal informatiesessies om de eerste resultaten te bespreken. Het OLB wil met de resultaten inzichtelijk maken welke keuzes welke effecten zullen hebben op de ontwikkeling van het eiland. Doelstellingen daarbij zijn om via objectieve meetinstrumenten de kwaliteit van leven van de inwoners te verbeteren, de natuurlijke en culturele erfenis van het eiland op een juiste manier te beheren en de effecten van toerisme op het eiland inzichtelijk te maken.

Inmiddels is de datacollectie begonnen en hebben de eerste interviews vanuit de Wereldbank met experts en stakeholders plaatsgevonden. Ook zijn afgelopen week lokale enquêteurs getraind door een team van de Wereldbank om de vragenlijsten persoonlijk af te nemen bij inwoners. Daarnaast staat deze vragenlijst online en zal die per sms verspreid worden. Alle antwoorden op de enquête zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden.

“Het is van groot belang dat Bonaire zich op een duurzame en verantwoorde manier ontwikkelt . We bevinden ons nu op een doorslaggevend punt en we moeten op basis van goede informatie weloverwogen beslissingen nemen voor de toekomst van ons eiland. Om deze beslissingen te kunnen nemen is het belangrijk om over de juiste gegevens en inzichten te beschikken. We zijn dan ook zeer verheugd dat de Wereldbank bereid is gevonden om dit onderzoek uit te voeren en we kijken uit naar de resultaten”, aldus Hennyson Thielman, gedeputeerde voor Economische Ontwikkeling, Toerisme en Financiën in het Bestuurscollege van Bonaire.

Gedeputeerde James Kroon (Infrastructuur en Milieu): “We zien ons eiland groeien en we weten dat het belangrijk is om bewuste keuzes te maken voor de toekomst. Dit onderzoek gaat ons daarbij helpen. Ik ben erg blij dat de Wereldbank zich niet alleen gaat richten op de toeristen die naar het eiland komen, maar ook op de bewoners en de impact die de groei op hen heeft”.

Het programma wordt gefinancierd door het -door de Europese Unie bekostigde- Technical Assistance Program for Disaster Risk Financing and Insurance in Caribbean Overseas Countries and Territories (OCTs) (Programma voor technische bijstand inzake financiering en verzekering van rampenrisico’s in Caribische Landen en Gebieden Overzee (LGO’s)). Het wordt beheerd door de Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) (Wereldwijde instelling voor vermindering van rampenrisico’s en herstel) en het maakt deel uit van het Resilience, Sustainable Energy and Marine Biodiversity Program (RESEMBID) ( Programma voor veerkracht, duurzame energie en mariene biodiversiteit), dat gevoerd wordt door de LGO’s in het Caribisch gebied.

Het eilandsbestuur nodigt alle inwoners van Bonaire uit om de enquête in te vullen en zo hun stem te laten horen. Om tegemoet te komen aan de diversiteit binnen de gemeenschap van Bonaire zal de enquête beschikbaar zijn in vier talen: Nederlands, Papiaments, Spaans en Engels. Zie onderstaand de link voor de enquête: https://bonairegov.com/inwoners/enquete-wereldbank