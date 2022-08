ARUBA INNOVATION SUMMIT 2022  “The new Era of reinvention”

ORANJESTAD – Despues di dos aña, Futura hunto cu colaboradornan ta bek cu un di tres edicion di Aruba Innovation Summit: “The New Era of Reinvention” dia 31 di augustus proximo na renaissance Convention Center. E topico aki di ‘Reinvention’ ta pa inspira tur persona pa uza e habilidadnan cu nan tin caba pa por re-inventa nan mes. E conferencia transformativo aki lo duna participantenan e oportunidad pa haya tips y conocemento valioso, genera ideanan, re-defini kiko ta posibel, y keda informa di trends nan andando.

Cu un “All-star lineup” di oradornan local y internacional di diferente industria, cu amplio experencia den innovacion, e Innovation Summit aki lo duna participantenan e oportunidad pa expande nan network, participa den discusion y sessionnan interactivo, y haya tips y conocemento den con pa re-inventa bo mes, bo carera, bo organisacion, of bo negoshi.

E prome orador, Sr. Roger Osorio, autor di ‘The journey to Reinvention: How to build a Life in alignment with your values, passion, and purpose’ ta alabes fundador di ‘The School of Reinvention’ y tambe un educador na Universidad di Pensylvania. Roger ta un experto y tin amplio experiencia door di a traha cu miles di hende rond di mundo, incluyendo companianan renombra, riba nan propio trayecto pa reinventa nan mes. Durante e Innovation Summit Roger lo comparti su experiencia, informacion, y duna tips y ‘actionable steps’ cu bo por tuma como ser humano pa yega mas cerca na un bida, carera, of negoshi cu ta mas alinea y den sinergia cu bo balornan, pasion, y proposito.

E segundo orador, Sr, Danilo Weiner, ta ‘Director of Product Innovation’ na MasterCard y ta un innovador cu ta kere den e poder di creatividad, y con esaki – combina cu innovacion – por tin impactonan positivo den tur aspecto di nos bida. Actualmente Danilo ta lidera e varios esfuerso- y iniciativanan rond di MasterCard su portofolio extensivo di producto y solucionnan, incluyendo e capacidadnan di MasterCard su ‘Labs as a Service (LaaS). Danilo tin amplio experiencia den e creacion di solucionnan nobo, re-invencion, y con companianan por trece productonan cu realmente ta beneficia e consumidornan y e organisacion.

E ultimo ‘keynote’ lo ta den persona di Sra. Rowena Marin cu ta un lider den innovacion, autor, y ‘Global Agency Lead’ na Google. Cu un pasion pa ‘self-development’, Rowena ta lidera un programa global cu ta introduci, of yuda personanan pa ta mas habri pa por descubri y explora nan proposito y con nan por mehora nan mes, incluyendo nan bida profesional. Adicionalmente, Rowena lo lidera un sesion interactivo cu participantenan.

Lo clausura e Innovation Summit cu un panel di expertonan local, cu tambe a re-inventa, of a haya nan mes ta re-inventa nan mes, nan carera, of nan respectivo organisacionnan.

E Innovation Summit 2022: “The New Era of Reinvention” lo cuminsa 9:00 di mainta dia 31 di augustus, y ta programa pa oficialmente termina pa 4:00 di atardi. Despues lo tin un ‘Networking Event’ pa participantenan. E ticket pa participantenan ta Afl. 175, y pa studiantenan esaki lo ta Afl. 75,- y pa ambos esaki ta inclui lunch, y tambe sodas, coffee, thee pa e duracion di e Summit. Pa mas informacion, schedule, tickets, por bishita http://www.arubainnovationsummit.com y tambe por uza Pay.aw y click ‘Events’ pa tur informacion. Pa tickets pa bo negoshi of organisacion por adicionalmente contact: Thessaly.Zimmerman@Futuralab.org.

Futura Lab ta colabora cu diferente organisacionnan local y internacional, riba proyecto y iniciativanan innovativo pa stimula e capacidad di innovacion y conocemento, di e comunidad di Aruba. Pa mas informacion tocante Futura, y tambe rond di e Innovation Summit por contact hello@futuralab.org y bishita nos canal nan di social media pa tur informacion.