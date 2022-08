Minister di Cultura Xiomara Maduro presente na “Dance 2 Happiness”:

Bunita intercambio cultural hubenil entre scolnan di baile

Club di Movimiento Aruba y You Can Dance di Belgica

Recientemente a tuma luga den Cas di Cultura e presentacion “Dance 2 Hapinness”. Esaki ta den cuadro di e culminacion di e projecto intercambio cultural hubenil entre Aruba y Belgica. E lidernan di ambos scol di baile Samanta Westera-Juppa di Aruba y Marijke Dierick di Belgica a uni den e proyecto aki na bienestar di nan alumno pa asina motiva e hobennan pa practica nan pasion cual ta baile. E prome parti di e projecto alumnonan di Scol di Movimiento di Aruba a biaha pa Belgica y den e segundo parti alumnonan di You Can Dance di Belgica a biaha pa Aruba, caminda a intercambia y siña di e bailenan cultural di ambos pais, como tambe historia, inovacion, sostenibilidad, idioma y crecemento personal. Ambos parti e projecto tabata consisti di tayernan riba baile, actividadnan y un presentacion na final di cada projecto.

E show na Belgica a tuma luga dia 2 di augustus y e presentacion na Aruba a tuma luga dia 11 di augustus ultimo. Minister di Cultura Xiomara Maduro tabata presente na Cas di Cultura y den su discurso a yama bon bini na Aruba tur esnan di You Can Dance studio y a gradici Erasmus + y Jint pa sostene y apoya e intercambio cultural entre e hobennan di Club di Movimiento Aruba Dance School y Dansstudio You Can Dance di Belgica. E hobennan di Belgica y Aruba a comparti cu otro nan pasion pa baile, cera conoci cu historia y custumber di cada Pais y cera un bunita amistad cu otro, cual amistad lo por ta pa bida largo. E alumnonan a amplia nan conocemento y a gana hopi experencia.

Minister di Cultura a gradici scol di baile You Can Dance di Belgica pa nan hospitalidad pa nos alumnonan di Aruba y di otro banda tin e confiansa cu e alumnonan di scol di baile You Can Dance di Belgica a sinti nan mes aki na cas y cu e experencianan biba na Aruba lo ta inolvidabel. Un danki special tambe na e docentenan y e mandatario ta spera cu den futuro lo por sigui organisa projectonan asina di intercambio cultural cual ta oportunidad pa nos hobennan por siña conoce mas di culturanan di otro paisnan.

Despues di e discurso di minister Maduro, e publico na Cas di Cultura y esnan na Belgica via medionan social por a experencia un anochi magico caminda alumnonan di ambos scol di baile a duna un excelente presentacion. Masha pabien y masha danki na tur dos scol pa e bunita iniciativa aki pa trece nos hobennan hunto.