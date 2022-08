Karta Steven Croes PAR pa Prome Minister ku e topiko:Pregunta na Minister Presidènt tokante ‘e proseso andando pa habri Refineria di Kòrsou mirando e último desaroyonan ku awor ta toka Bullenbaai’.

Na: Minister Presidènt

Sr. G. Pisas

Fort Amsterdam 17

Presente

Willemstad, 25 ougùstùs 2021

Tópiko: Pregunta na Minister Presidènt tokante ‘e proseso andando pa habri Refineria di Kòrsou mirando e último desaroyonan ku awor ta toka Bullenbaai’.

Honorabel sr. Pisas,

Dia 21 yüli 2022 ku a pasa mi persona a manda preguntanan i a ekspresá e preokupashon rondó di tur e akontesimentunan di último tempu ku nos a bini ta tuma nota di dje den medionan di komunikashon. I mirando ku 15 sèptèmber awor ta hasi 1 aña ku Minister no ta informando parlamento di nada i minister no a kontesta e karta di dia 21 yüli 2022, ta hasi e asuntu aki mas i mas preokupante i asta dudoso.

Diferente medio di komunikashon a duna di konosé ku basa riba un komunikado di Refineria di Kòrsou ku lo bai kuminsá ópera Bullenbaai promé ku a yega na un Heads of Agreement ku operador di refineria mes. Esaki ta un punto ku ta lanta asina hopi pregunta. Atrobe sr. Pisas no ta splika e proseso kla i unda gobièrnu ta ku e negosiashonnan, di manera ku pueblo por tin bista kiko ta pasando. E asuntu aki ta hopi serio i Minister mester duna klaridat i transparensia.

Minister Presidènt a deklará den un programa di televishon ku e lo entrega yabi di refineria dia 1 di yüni. No solamente esaki no a sosodé, pero lo a desviá kompletamente for di e proseso ku semper tabata tei si disidí ku lo separá operashon di refineria for di Bullenbaai.

E asuntu ta bira kada bes mas preokupante i p’esei ke urgí Minister Presidènt pa bin dilanti i kontesta e karta di dirigí na Minister President i tambe duna klaridat tokante di e situashon rondó di Bullenbaai ku den medionan di komunikashon ta splika ku e no ta separá for di refineria.

Ketubai manera den e karta di 21 yüli 2022 e pregunta na Minister Presidènt ta, ku gobièrnu ta hasiendo su máksimo esfuerso pa por habri e refineria? Mirando ku lunanan ta pasando i no tin nada konkreto ta biniendo dilanti.

Konforme artíkulo 96 di Reglamentu di Òrdu, suskrito ta puntra Minister Presidènt enkaresidamente pa por fabor kontesta urgente e siguiente preguntanan aki tambe:

A risibí prueba di fondo destiná pa e operashon di refineria di e operador di preferensha? A hasi mesun proseso pa ku operashon di Bullenbaai? (Naf 107 mion) A skohe pa separá Bullenbaai for di operadó di refineria? A kuminsá ópera Bullenbaai? Ku kua entidat lo a yega na un akuerdo pa ópera Bullenbaai mirando ku no tin Heads of Agreement kla? Di ki tèrmino e kontrato aki ta papia i kiko tur esaki ta enserá pa futuro? Gobièrnu tin mira riba e posibilidat ku si no yega na un akuerdo ku e operadó di preferensha, kiko lo bai pasa ku e kontrato di Bullenbaai? Kuantu kupo di trabou lo bai tin pa nos hendenan (yu di Kòrsou) si di bèrdat ta entreteniendo e posibilidat di ópera Bullenbaai separadamente? A kuminsa ku e renobashon i mantenshonnan mara na operashon di Bullenbaai? Kon lo sigui kana ku e proseso total teniendo kuenta ku e parti di Bullenbaai pa yega na operador pa refineria?

Mirando e seriedat di e asuntu aki, nos ta urgí Minister Presidènt pa nos haña un kontesta mas pronto posibel ya ku e pueblo di Kòrsou ta sumamente preokupá pa e destino di e refineria.

Danki di antemano pa e kontestanan.

Atentamente,

Steven Croes

Frakshon di PAR