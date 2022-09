Renaissance Wind Creek Curaҫao a selebrá  Dia di Prensa na 5 o’Clock Somewhere Bar & Grill 

WILLEMSTAD- Djaweps, riba dia di prensa, a tene un evento eksklusivo komo gradisimentu na prensa lokal. Mester bisa ku e atardi a wòrdu bon bishitá i por a konta ku un ratu masha ameno. E evento pa prensa a tuma lugá na 5 o’Clock Somewhere Bar & Grill konsepto di Margaritaville ku resientemente a habri su portanan na Renaissance Mall. Angelo Martes, ehekutivo pa Renaissance Wind Creek Curaçao Resort a yama tur hende bon bini, “Nos ta masha kontentu di mira nos amigunan di prensa serka nos. Esaki ta nos manera di estrechá lasonan duradero ku prensa lokal i di bisa danki pa kobertura ku empresanan di Wind Creek a bin ta risibi durante aña. Wind Creek tin konfiansa den ekonomia di Kòrsou, ta invirtiendo p’asina sigui desaroyá e produkto turístiko di Kòrsou general i di Renaissance Wind Creek Curaçao Resort en partikular. Nos ta sumamente kontentu i orguyoso ku nos por a reklutá talento nan lokal i train nan di akuerdo ku e stándarnan di 5 o’Clock Somewhere pa brindá un ekselente servisio na tur kliente lokal i internashonal. Danki na pueblo di Kòrsou tambe, pa e reakshon sumamente positivo!”

Tokante 5 o’Clock Somewhere Bar & Grill:

Esaki ta e di dos 5 o’Clock Somewhere Bar & Grill konsepto den Karibe. Normalmente nos ta selebrá ‘happy hour’ riba un djabièrnè atardi 5’or; sinembargo, awor Kòrsou ta ‘happy’ tur momento di dia! Aktualmente tin 15% deskuento pa tur lokal ora mustra un ID. Na 5 o’Clock Somewhere Bar & Grill tin bon músika, ‘bitesnan’ delisioso i e kòktelnan di mas dushi. E bar rústiko i ‘trendy’ lo ta un sitio ideal pa gruponan di amigu sinta relahá i disfrutá di un atardi òf anochi tremendo. Kòrda ku tin Happy Hour tur dia di 5’or pa 7’or i tur djabièrnè i djasabra tin músika bibu.

5 o’Clock Somewhere Bar & Grill su menú ta ofresé p.e Chicken Wings, Patacones, Ceviche i Awasá Wedge Salad. Sin lubidá e 5 o’Clock burger- super dushi, esaki ta un hamburger di Angus beef riba grill ku turkey ham, keshi merikano,webu i mayonès riba un pan brioche. Loke sigur ta hala atenshon ta e menú di kòktel, akinan tambe tin un variashon grandi; skohe entre Margarita, bibidanan frozen i bo ‘mix drink’ faborito i muchu mas. Bo tin sigur un bon motibu pa bishitá 5 o’Clock Somewhere Bar & Grill tur dia mes, ya ku ta ofresé ‘daily special’ variando di un Bucket Mania te na un Whiskey ‘n Wings. 5 o’Clock Somewhere Bar & Grill ta habrí tur dia for di 4’or atardi pa 11’or di anochi. Pa pa mas informashon bishitá http://www.facebook.com/5somewherecuracao i sigui @5somewherecuracao.