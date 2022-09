Preparando pa Flavors Of Curaҫao:

‘Shop & Win’ na Renaissance Mall & Rif Fort

Hopi premio i un gift card di Fl 1,000 den e gran final!

WILLEMSTAD – Renaissance Mall ta konosí pa su establesimentunan di marka renombrá, un dushi ambiente di kompra- trankil i relahante- tur esaki kombiná ku un área na unda ta ofresé restorant, café i bar. Ta den Renaissance Mall bo ta haña Guess, Free Port Jewelers, Mango, Nautica, Tommy Hilfiger i hopi mas. Antisipando e gran evento Flavors Of Curaҫao ta invitabo pa e Pre-Flavors Shop & Win Campaign ku lo tuma lugá for di 5 pa 24 di sèptèmber próksimo. Durante e kampaña lo duna e kliente 1 kupòn, na kada kompra di 30 florin. Ku chèns di gana un gift card di Fl. 1,000 komo Premio Grandi den e tanda final. E kupòn lo ta akumulativo, ta nifiká na 60 florin lo bo risibi 2 kupòn. Lo mester yena bo datonan riba e kupòn i deposit’é den e buzon ku tin den bo establesimentu preferí na Renaissance Mall.

Gana Fl. 1,000 den e tanda final!

Den kada sorteo lo otorgá 3 premio, ku ta nifiká 3 ganador den kada tanda! Den e promé tanda lo regalá un gift card di Fl. 200, mas 2 premio for di un establesimentu den Renaissance Mall, den e di dos i final tanda lo regalá un gift card di Fl. 1000, mas 2 premio for di un establesimentu den Renaissance Mall. Na final di e kampaña tur ganador lo keda inkluí den un tómbola pa e Premio Grandi ku ta un gift card di Fl. 1,000. Por gana gift card di Mom & Co, Quinta Valentina, Diamonds International i Praia.

Shop & Win Pre-Flavors

Ta saka premio dia 15 di sèptèmber, pa e promé tanda di e kampaña; for di 5 pa 14 di sèptèmber. Lo anunsiá e ganadornan dia 16 di sèptèmber. E siguiente ganadornan lo keda saká dia 26 di sèptèmber, pa e tanda di 15 pa 24 di sèptèmber. Lo anunsiá e ganadornan dia 27 di sèptèmber. Tur premio i nan respektivo ganadornan lo keda anunsiá riba e página di Facebook di Renaissance Mall.

Kòrsou ta keda invitá pa bishitá Flavors Of Curaҫao ku ta tuma lugá dia 24 di sèptèmber próksimo na Renaissance Mall i e área den Rif Fort. Tur restorant den Mall i den Rif Fort lo partisipá na e gran evento aki.