Minister van Justitie Hato bracht gisteren een bezoek aan Kustwacht en Defensie in het Caribisch Gebied. Hato en zijn delegatie werden door de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied, tevens ook Directeur Kustwacht Caribisch Gebied, brigadegeneraal der mariniers Frank Boots ontvangen op de Marinebasis Parera.

Tijdens zijn bezoek woonde de Minister van Justitie diverse vergaderingen bij waar hij werd bijgepraat over verschillende ontwikkelingen bij de Kustwacht en Defensie. De gespreksonderwerpen waren bijstand leveren, counter-drugsoperaties, vrede en veiligheid in het Caribisch Gebied. Hato heeft ook een rondvaart kunnen maken met een van de patrouilleboten van de Kustwacht en heeft kennis genomen van de dagelijkse taken van het kustwachtsteunpunt op Curaçao. Boots gaf aan dat het bezoek van de Minister aan de Marinebasis Parera heel waardevol was. Tijdens de rondleiding op de basis heeft de Minister een goed beeld kunnen krijgen van de taken van Defensie en Kustwacht Caribisch Gebied. Defensie Caribisch Gebied