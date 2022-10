Notisia di polis di djaluna 3 di òktober te ku djárason 5 di òktober 2022 / Politieberichten van maandag 3 oktober tot en met woensdag 5 oktober 2022

Notisia di polis di djaluna 3 di òktober te ku djárason 5 di òktober 2022

Detenshon pa ayudo ku hòrtamentu di kabritu

Den oranan lat di atardi riba djaluna 3 di òktober doño di un kunuku a topa ku tres hòmber na momentu ku nan tabata hòrtando kabritu. E sospechosonan a laga dos di e tres kabritunan bai i a kore drenta mondi. Hasiendo esaki nan a laga un pikòp atras ku un kabritu mas aden. Doño di e kabritu por a tum’e bek na e sitio mes. A konfiská e pikòp pa mas investigashon. E pikòp a resultá di ta di hür i a duna e doño esaki bek despues di investigashon.

Dor di agentenan atento ku tabata riba patruya, djis un un ratu despues di e notifikashon a bin topa ku un mucha muhé di inisial J.M.J.I.W. di 17 aña di edat den besindario di e sitio kaminda ku e krímen a tuma lugá. A deten’é riba sospecho di a ofresé ayudo pa ku huimentu di e tres hòmbernan ku a kore drenta mondi. Ta kastigabel pa ofresé ayudo pa logra hui pa investigashon òf detenshon dor di polis, na un persona ku ta kulpabel di un krímen òf echo kastigabel. A konfiská e outo ku e sospechoso tabata aden pa investigashon mas aleu.

Koperashon ta brinda siguridat pa un i tur

Awe festival di Regata ta kuminsá. Un di e tareanan di polis ta pa mantené órden públiko kaminda ta nesesario. P’esei lo bai tene kòntròl rutinario ku mas regularidat den e periodo benidero. Lo bai kontrolá riba entre otro e orario di terminá di e pèrmit ku a duna pa e evenementunan i tambe otro asuntu. Pa ku esaki KPCN ta hasi un yamada na tur organisadó, organisashon i partisipante na tipo di evenementu asina: karga bo responsabilidat i mantené bo mes na regla.

Disfrutá, pero bebe na midi

KPCN ke avisá pa konsumí alkohòl ku límite si bo ta partisipá den tráfiko. Asina bo ta prevení situashonnan fèrfelu pa bo mes i pa otronan. Ta prohibí pa partisipá den tráfiko si bo a konsumí mas ku e kantidat máksimo permití. Si bo mester bai warda i ta haña un but ta dependé di e resultado di e tèst di supla.

Bo ta manehá bou d influensia di alkohòl? E ora ei bo ta haña un but, un prohibishon (temporal) pa manehá, un kastigu di prisòn òf un kombinashon di e kastigunan aki. E peso di e kastigu ta dependé di e seriedat di e situashon. Bo ta involukrá den un aksidente? E ora ei ta tèst bo mas lihé pa konsumo di alkohòl ku durante di un kontrol rutinario.

Mi ta kastigabel si mi ta fuma komo peaton?

Esaki ta posibel. Polis por duna un prosèsferbal pa buracheria públiko. Polis a topa bo den estado burachi? E ora ei polis ta uza bo aparensia di buracheria i bo aktitut. E ora ei no ta hasi un tèst di supla.

KPCN ta deseá un i tur un Regata seif i plasentero!

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 3 oktober tot en met woensdag 5 oktober 2022

Aanhouding voor hulp bij diefstal van geiten

In de late middaguren op maandag 3 oktober werden drie mannen op heterdaad betrapt door een ‘kunuku’ eigenaar toen ze bezig waren geiten te stelen. De verdachten lieten twee van de drie geiten los die ze hadden gestolen en renden de bosjes in. Hierbij lieten ze een pick-up achter waarin nog een geit lag. De geit die nog in de pick-up lag werd op locatie aan de eigenaar overhandigd. De pick-up werd ook in beslag genomen voor onderzoek. Het bleek een huur pick-up te zijn en deze werd na onderzoek aan de eigenaar teruggegeven.

Door alertheid van een dienstdoende patrouille werd kort na de melding een 17-jarig meisje met initialen J.M.J.I.W. in de nabije omgeving van het misdrijf aangetroffen in een auto. Zij werd aangehouden op verdenking van hulp te hebben verleend bij het ontkomen van de drie mannen die op de vlucht waren geslagen. Het is strafbaar om een iemand die zich schuldig maakt aan een misdrijf te helpen bij het ontkomen of voorkomen van aanhouding door de politie. De auto waarin de verdachte zat werd in beslag genomen voor verder onderzoek.

Samenwerking biedt veiligheid voor een ieder

Vandaag begint de Regatta Festival. Eén van de taken van de politie is orde handhaven waar nodig. Daarom zullen de reguliere controles met meer regelmaat plaatsvinden in de komende periode. Er zal onder andere gecontroleerd worden op de eindtijd van de uitgegeven vergunningen voor evenementen en andere zaken. Hierbij doet KPCN een oproep aan de organisatoren, ondernemers en deelnemers aan dit soort evenementen: neem uw verantwoordelijkheid en houdt u aan de regels.

Geniet, maar drink met mate

KPCN wil iedereen erop attenderen om met mate alcohol te nuttigen, vooral als je deelneemt aan het verkeer. Zo voorkom je vervelende situaties voor jezelf maar ook voor anderen. Het is verboden aan het verkeer deel te nemen als je meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol hebt gedronken. Of je mee moet naar het politiebureau en een boete krijgt hangt af van het resultaat van de blaastest.

Rij je onder invloed van alcohol? Dan krijg je een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van de rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie. Ben je betrokken bij een ongeluk? Dan word je sneller getest op alcoholgebruik dan bij een gewone controle.

Ben ik als voetganger strafbaar als ik dronken ben?

Dat is mogelijk. De politie kan voor openbare dronkenschap een proces-verbaal opmaken. Word je door de politie in dronken toestand aangetroffen? Dan gaat de politie af op de uiterlijke kenmerken van dronkenschap en je gedrag. De politie neemt dan geen blaastest af.

KPCN wenst iedereen een fijne en veilige Regatta!

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.