NO TIN KUENTA KU KONSEHO INSULAR A SKÒRS GEZAGHÈBER – COALITIE LICHT TOE: GEEN SPRAKE VAN SCHORSING GEZAGHEBBER DOOR EILANDSRAAD

NO TIN KUENTA KU KONSEHO INSULAR A SKÒRS GEZAGHÈBER

E señal di posibel violashon di integridat di parti di gezaghèber a jega na miembro nan di konseho insular. Integridat den polítika ta di sumo importansia pa bo por krese bon gobernashon i konfiansa ku e pueblo mester tin den su mandatarionan i tambe nan representante di pueblo.

Tur mandatario òf un miembro di konseho insular por keda afektá pa señalnan di integridat den su kontra. Kisas ela hasi algu inkonsientemente pero maske kon chikitu e señal ta, mester trata i papia riba esaki pa asina por madurá den komportashon i sòru pa sierto kosnan no tuma lugá mas.

Dia 29 di yanüari 2019 konseho insular di Boneiru a aprobá un asina yamá ‘Akuerdo di Integridat’ pa loke ta trata integridat den polítika I kon ta atende ku mandatarionan den kasonan di posibel violashon di integridat.

E moshon presentá dor di koalishon di MPB-UPB ta basá kompletamente riba e ‘Akuerdo di Integridat’. Sin distinshon di persona, koló polítiko òf kredo, e koalishon a aktua manera a keda palabra.

Ta enfatisá ku no a a skòrs gezaghèber òf ku a pone gezaghèber riba nòn aktif. Esaki no ta posibel pasobra no ta konseho insular a nombra e gezaghèber sino ta Rey Hulandés. E ‘Akuerdo di Integridat’ tampoko no por wòrdu enforsá hurídikamente. E ta un dokumento ku a firma boluntariamente i nos a kompremeté nos mes pa sigui e prosedura manera deskribí den e dokumento.

Partidonan di koalishon ta haña importante pa a alsa e proseso riba polítika partidista, i koalishon tin e konfiansa ku e resultadonan i rekomendashonan aki dos siman ta konosí. Gezaghèber manera a spera di dje lo duna tur koperashon i boluntariamente elo duna tur espasio pa e investigashon kana su kaminda bou di kordinashon di e gezaghèber interino.

NL:

COALITIE LICHT TOE: GEEN SPRAKE VAN SCHORSING GEZAGHEBBER DOOR EILANDSRAAD

Er zijn signalen ontvangen door de leden van de Eilandsraad over een mogelijke schending van de integriteit door de gezaghebber. Integriteit in de politiek is niet alleen van groot belang voor de deugdelijkheid van bestuur, maar ook voor het vertrouwen dat burgers moeten kunnen hebben in hun volksvertegenwoordigers en bestuurders.

Signalen over niet integer gedrag kunnen in principe betrekking hebben op iedere bewindspersoon en iedere volksvertegenwoordiger. Het kan daarbij soms gaan om een kleinigheid, of een fout die onbewust werd begaan. Hoe klein of relatief onbeduidend signalen soms ook kunnen lijken; het is toch van belang deze signalen serieus te nemen. Er moet met elkaar over worden gesproken en er moet zorgvuldig naar gekeken worden, om gezamenlijk verder te kunnen groeien op dit punt en soortgelijke fouten in de toekomst te voorkomen.

Op 29 januari 2019 heeft de Eilandsraad van Bonaire een Integriteitsakkoord goedgekeurd. Het akkoord gaat over het bevorderen van de integriteit in de politiek in algemene zin, maar ook over hoe moet worden omgegaan met potentiële schendingen van die integriteit.

De motie die op in de nacht van dinsdag op woensdag werd aangenomen door de Eilandsraad is geheel gebaseerd op de uitgangspunten van dit akkoord. Zonder onderscheid te maken naar persoon, politieke kleur of overtuiging, wil de coalitie handelen volgens de indertijd gemaakte afspraken.

De coalitie benadrukt daarbij, dat er op dit moment geen sprake is van een schorsing van de gezaghebber, of het op non-actief stellen van de gezaghebber. Ten eerste heeft de Eilandsraad die bevoegdheid niet. De gezaghebber wordt immers niet benoemd door de eilandsraad, maar door de Koning. Ook benadrukt te coalitie dat de afspraken in het akkoord niet juridisch afdwingbaar zijn. Het een akkoord waaraan firmanten zich vrijwillig hebben gecommitteerd en waardoor de coalitie zich laat leiden.

De coalitiepartijen vinden het belangrijk om het proces uit te tillen boven het niveau van de partijpolitiek. Zij hebben er het volste vertrouwen in dat de resultaten van het in te stellen onderzoek en de aanbevelingen die daar uit voortvloeien, binnen twee weken na start daarvan bekend zullen zijn. De gezaghebber zal, zoals ook verwacht, uit eigen beweging alle medewerking en daarmee ook de nodige ruimte geven om het proces onder leiding van de plaatsvervangend gezaghebber ongehinderd te doorlopen.