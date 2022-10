De studentenraad 2022-2023 van de UoC geïnstalleerd.

Op donderdag 29 september 2022, is de nieuwe Studentenraad van de

Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) geïnstalleerd.

Tijdens deze bijeenkomst hebben de leden zichzelf officieel voorgesteld aan de

Rector Magnificus van de UoC dr. Francis de Lanoy. Vervolgens heeft dr. de Lanoy

uitleg gegeven over wat er van de Studentenraad verwacht wordt en het belang

van dit orgaan binnen het functioneren van de universiteit.

De nieuwe voorzitter van de Studentenraad is Nimrod Jamanika van de Faculteit

der Sociale en Economische Wetenschappen. Tijdens zijn introductie heeft hij

aangegeven dat gedurende zijn zittingsperiode het vergroten van de

naamsbekendheid van de studentenraad en de UoC een van zijn prioriteiten zal

zijn. Maar ook dat de studenten met veel plezier en vol trots onderdeel vormen

van de universitaire gemeenschap.

De overige leden van de studentenraad hebben zich ook voorgesteld, en wat als

een rode draad liep tijdens de introducties van de leden was dat ze het belangrijk

vinden om de studenten te vertegenwoordigen en dat ze hun bijdrage willen

leveren aan de verdere ontwikkeling van de UoC en de studenten.

De overige leden van de studentenraad zijn:

Vicevoorzitter: Nasheljon Helena (FdTW);

Penningmeester: Ivoronne Pikero (FdSEW);

Secretaris: Jhanira Anita (FdR);

Marketing & Communicatie: Hector Prado Nieto (FdTW)

Leden: Sophie Storm (FdSEW) en Sabrina Leesly (FMG)

De directie wenst hen een leerrijke en positieve zittingsperiode toe