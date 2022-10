Veterinaire Dienst

Orario pa servicio di Abattoir durante temporada druk di fin di aña

ARUBA- 13 oktober 2022. Veterinaire Dienst ta recorda tur persona cu kier sacrifica un cabrito, carne of porko pa consumo mester haci esaki na Abattoir. Matamento di bestia na cas ta ilegal y por tin su riesgo pa cu salud di hende. Tur hende cu kier haci uso di servicio di Abattoir pa sacrifica un bestia durante luna di November y December 2022 por haci esaki for di Dialuna te cu Diahuebs, parti mainta cuminsando for di dialuna 14 di november te cu dialuna 19 di december 2022.

E proceso pa sacrifica animal na Abattoir ta tumando lugar abase di cita, doño cu ta desea di sacrifica un of mas animal pa come mester percura pa yama Veterinaire Dienst di antemano pa confirma cu e kier haci uso di e servicio di Abattoir. Esaki ta nesesario pa por coordina e matansa na un manera mas structura, cumpliendo cu reglanan di hygiena y prevencion di transmision di virusnan contagioso. Pa haci un cita por tuma contacto cu Veterinaire Dienst na telefoon 5224310 of 5224320 of pasa personalmente na Veterinaire Dienst Barcadera 1pa traha un cita.

Na doñonan di animal ta pidi encarecidamente pa trece nan animalnan dentro di e orario di cita stipula. Es cu no bin na e orario stipula mester traha un cita di nobo. Sin un cita ningun cliente lo no wordo atendi. Tene na cuenta cu e ultimo dia pa mata bestia ta Dialuna dia 19 di December 2022 cu un capacidad limita, pues no warda te ultimo ora pero traha bo cita na tempo.

Ban coopera hunto pa asina e proceso na Abattoir por cana na un manera planifica y trankilo pa asina nos tur por pasa un bon fin di anja.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na servicio@dvg.aw