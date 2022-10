Notisia di polis di djaluna 17 di òktober te ku djárason 19 di òktober 2022 / Politieberichten van maandag 17 oktober tot en met woensdag 19 oktober 2022

Notisia di polis di djaluna 17 di òktober te ku djárason 19 di òktober 2022

Outo ta bòltu

Alrededor di 8.15 or di anochi riba djamars 17 di òktober, sentral di polis a risibí notifikashon tokante un aksidente ku a tuma lugá na altura di Jato Bako. Shofùr di un outo ku un patruya kier a para pa kòntròl, no a duna oido na esaki, a purba kore bai laga e patruya i bai bòltu. Ambulans a transportá shofùr i pasahero di e outo pa hospital pa tratamentu médiko. Ta investigando e kaso.

Buracheria ta kondusí na detenshon

Den oranan di mardugá di djárason 19 di òktober a detené un hòmber di inisial H.R.H.C. di 39 aña na Kaya Sonmontuno en konekshon ku manehá bou di influensia. A para e sospechoso despues ku a mir’e ta kore zeilu riba kaminda. E sospechoso no kier a kolaborá pa hasi e tèst di rosea. A bai kuné warda di polis kaminda a hasi un análisis di rosea. En konekshon ku resultado di esaki e sospechoso a haña prohibishon di 11 ora pa manehá i a kita su reibeweis.

‘Biketeam’ di KPCN aktivo

Riba djamars 18 di òktober e ‘biketeam’ di KPCN a patruyá den Centrumgebied i tambe na diferente bich en konekshon ku e barku krusero ku tabata den haf. Durante di esaki a atendé ku algun turista tokante nan komportashon di manehá. Durante evenementu den sentro di Kralendijk e ‘biketeam’ ta aktivo ku mantenshon di órden. Durante di Regata tras di lomba tambe nan tabata visibel.

Un di e benefisio nan mas grandi di e ‘biketeam’ ta ku nan ta hopi mobil; nan por lora rápido i nan por move fásil den un multitut, hanchi i kaya smal. P’esei e ‘biketeam’ ta ideal pa patruyá durante e temporada di krusero òf kualke otro aktividat ku tin hopi hende riba kaya. Si algu sosodé nan por move lihé pa áreanan ku ta será òf ku ta difísil pa yega (lihé) ku outo.

Mas aleu nan ta bon visibel i aksesibel. Asina polis ta pará mas serka di públiko.

Molèster di skuter mal stashoná

Den e periodo tras di lomba tabatin vários skuter dianan largu mal di parker den besindario di un lokalidat nokturno, na un sitio kaminda no mag parker. Esaki a a sòru pa molèster i a asta kousa situashon peligroso pa otro partisipantenan den tráfiko.

KPCN ke atvertí un i tur ku ta hasi su mes kulpabel na esaki , ku lo bai ku skuter mal stashoná warda di polis. E doño ta haña un prosèsferbal. Ku e prueba di pago di esaki e por buska e skuter bèk na warda di polis.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 17 oktober tot en met woensdag 19 oktober 2022

Auto over de kop

Op dinsdag 18 oktober kreeg de politie centrale omstreeks 20:15 uur melding over een aanrijding die had plaatsgevonden in de omgeving van Jato Bako. De bestuurder van een auto die door een dienstdoende patrouille tot stoppen werd gemaand voor controle, gaf hieraan geen gehoor en probeerde weg te rijden en ging een eindje verder over de kop. De bestuurder en meerijder werden beiden door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De zaak is in onderzoek.

Dronkenschap leidt tot aanhouding

In de nachtelijke uren op woensdag 19 oktober werd een 39-jarige man met initialen H.R.H.C. aan de Kaya Sonmontuno aangehouden wegens rijden onder invloed. De verdachte werd gestopt nadat men zijn voertuig zag slingeren over de weg. De verdachte werkte niet mee om een blaastest uit te voeren.

Hij werd meegenomen naar het politiebureau waar hij werd onderworpen aan een ademanalyse. Naar aanleiding van het resultaat kreeg de verdachte een rijverbod van 11 uur en werd zijn rijbewijs ingevorderd.

Biketeam KPCN actief

Op dinsdag, 18 oktober, heeft het biketeam van KPCN in het Centrumgebied en bij verschillende stranden gepatrouilleerd in verband met een cruiseschip die in de haven lag. Hierbij werden enkele toeristen op hun rijgedrag aangesproken.

Tijdens evenementen in het centrum van Kralendijk is het biketeam actief bezig met het handhaven van de orde. Ook tijdens de afgelopen Regatta festiviteiten waren ze zichtbaar.

Een van de grootste voordelen van een biketeam is dat ze heel mobiel zijn; ze kunnen snel omdraaien en kunnen makkelijk tussen een menigte, smalle steegjes en straten. Daarom is het biketeam perfect om tijdens het cruiseseizoen of andere activiteiten waarbij veel mensen op straat zijn te patrouilleren. Als er iets gebeurt kunnen ze zich makkelijk verplaatsten naar gebieden waar het afgezet is of waar men niet (snel) met de auto kan komen.

Verder zijn ze goed zichtbaar en laagdrempelig om te benaderen. Zo staat de politie dichter bij het publiek.

Overlast fout geparkeerde scooters

Afgelopen periode stonden verschillende slecht geparkeerde scooters dagenlang in de buurt van een uitgaansgelegenheid, op een locatie waar niet geparkeerd mag worden. Hierdoor ontstond overlast en zelfs gevaarlijke situaties voor overige deelnemers aan het verkeer.

KPCN wil een ieder die zich hier schuldig aan maakt, erop attenderen dat scooters die slecht geparkeerd staan meegenomen worden naar het politiebureau. De eigenaar krijgt ook een proces-verbaal toegereikt, waarmee hij met het betalingsbewijs hiervan, de scooter kan ophalen.

Neem je verantwoordelijkheid als verkeersdeelnemer en draag bij aan een veilig verkeer.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.