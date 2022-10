Kolegio Alejandro Paula

brengt jaarlijks bezoek aan de UoC

Elk jaar organiseert de UoC informatiesessies en workshops voor de middelbare scholieren. Afgelopen donderdag 27 en vrijdag 28 oktober brachten de voorexamenklassen en de examenklassen van Kolegio Alejandro Paula samen met hun begeleiders een bezoek aan de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC).

Elk jaar verzorgt de UoC een afwisselend programma voor de leerlingen. Tijdens het eerste gedeelte van de ochtend worden ze in de aula van de UoC verwelkomd door de Rector Magnificus van de UoC, dr. Francis de Lanoy, waarna vervolgens een korte informatiesessie volgde waarin er informatie werd gegeven over de opleidingen aan de UoC, het Pre Academic Program en de kosten.

Hierna werden de leerlingen in groepen verdeeld waarbij ze van dichtbij op een interactieve manier kennis konden maken met de opleiding van hun keuze. Elke faculteit had een speciaal programma voorbereid voor de leerlingen om ze te helpen bij het maken van een studiekeuze. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid had een moot court voorbereid voor de studenten, bij de Faculteit der Technische Wetenschappen konden de studenten meer informatie krijgen over de nieuw te starten opleiding Bachelor in Engineering & Sustainable Technology (B.E.S.T.), waarna ze door middel van praktijkoefeningen kennis konden maken met de verschillende richtingen van B.E.S.T. (ICT, Built Environment, Electrical Engineering, Mechanical Engineering en Technology Management).

Bij de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen werd een interactieve sessie gehouden rond het thema van de WK 2022 in Qatar. Via een quiz en leermomenten werden diverse aspecten besproken die teruggekoppeld werden naar de verschillende programma’s van de faculteit, zoals International Hospitality & Tourism Management, Business & Management Studies, Finance & Control en Finance, Tax & Advice. Docenten in voetbalshirts, en voetballen gesponsord door MAC Batteries maakten het extra leuk voor de leerlingen van KAP.

Bij de sessie voor de Leraren Opleiding Funderend Onderwijs hebben de studenten verschillende vakken gekregen die ze ook tijdens de studie zullen krijgen en tijdens de workshops voor de opleidingen Toegepaste Psychologie en Bachelor Social Work hebben de studenten informatie gekregen over de theorievakken van de opleidingen en hebben ze ook meteen geoefend met gespreksvaardigheden.

Het was een zeer educatieve en interessante ochtend waarbij de leerlingen heel veel informatie hebben gekregen.