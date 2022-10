Kustwacht Caribisch Gebied

Vanochtend heeft de Kustwacht een controle op een lokale boot genaamd ‘K-FISHING’ uitgevoerd.

De boot voer richting Barcadera Aruba. Uit onderzoek bleek dat de bemanning van de boot vis was gaan kopen bij een andere boot op zee, dit binnen de territoriale wateren van Venezuela. Aan boord van het vaartuig stonden diverse koelboxen gevuld met vis en lag er vis die niet afgedekt was. Gedurende de controle constateerden de kustwachters dat er in de partij vis ook bedorven vissen lagen. Dit is direct aan desbetreffende instantie doorgeven zodat ze ook de goederen kwamen checken. Deze constateerde dat er tussen de vissen inderdaad rotte vissen lagen die niet geschikt voor consumptie waren. Na deze constatering heeft men opdracht gegeven om de vissen direct te vernietigen. De Kustwacht blijft deze strenge controles in de toekomst uitvoeren op boten die buiten de territoriale wateren van Aruba goederen gaan halen.