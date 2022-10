Wardakosta ta interseptá boto ku droga na bordo den serkania di Kòrsou / Kustwacht onderschept vaartuig met drugs nabij Curaçao

Wardakosta ta interseptá boto ku droga na bordo den serkania di Kòrsou

Djasabra mainta tempran Wardakosta a detektá un boto sospechoso den serkania di Kòrsou. E

Sentro di Operashon Marítimo di Wardakosta mes ora a dirigí un boto patruyero Metal Shark

den direkshon di e boto sospechoso.

Una bes na yegada na e sitio e tripulantenan di e boto patruyero di Wardakosta a mira un boto

ku kuater persona na bordo. Despues di investigashon mas djaserka di parti di Wardakosta a

resultá ku e kuater hòmbernan aki tabatin paketenan di droga den nan posishon. A hiba e boto i

e hòmbernan di nashonalidat Venezolano na e pir di Wardakosta, na unda nan a keda entregá

na Kuerpo Polisial Kòrsou. A haña un total di 440 kilo di droga, di kual mas o ménos 192 kilo

kokaina i 248 kilo mariwana, e droga aki a ser destruí. Kuerpo Polisial Kòrsou ta bai sigui ku

demas investigashon.

Wardakosta lo siguí patruyá pa asina kontrolá e fronteranan marítimo di Kòrsou. E patruyanan

lo vigilá i protehá e fronteranan di transportenan di droga, trafikashon di hende i di arma. Abo

komo suidadano alerta tambe por yuda Wardakosta. Na momento kubo mira algu sospechoso

òf peligroso riba laman òf na kosta, bo por informá Wardakosta riba e number 913 òf via

whatsapp 510 0913. E numbernan akí ta alkansabel di dia i anochi.

Kustwacht onderschept vaartuig met drugs nabij Curaçao

De Kustwacht heeft in de ochtend van zaterdag een verdacht vaartuig nabij Curaçao

gedetecteerd. Het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht heeft hierop direct een Metal

Shark patrouilleboot richting het verdachte vaartuig gedirigeerd.

Eenmaal op locatie zag de bemanning van de kustwachtpatrouilleboot een vaartuig met vier

personen aan boord. Bij nader onderzoek van de kustwachters bleek dat de vier mannen

drugspakketten bij zich hadden. Het vaartuig en de venezolaanse mannen zijn naar de

kustwachtsteiger gebracht waar ze aan het Korps Politie Curaçao zijn overgedragen. De lading

van de verdachte boot van in totaal 440 kilo drugs, waarvan ongeveer 192 kilo cocaïne en 248

kilo marihuana, is inmiddels vernietigd. Het Korps Politie Curaçao gaat de zaak verder

onderzoeken.

De Kustwacht blijft de komende periode haar controles op zee intensiveren. Deze controles zijn

gericht op het bewaken van de grenzen tegen illegale drugstransport, illegale migratie,

mensenhandel en vuurwapensmokkel. Om onze territoriale wateren en kustlijn optimaal te

kunnen bewaken verzoeken we ook de hulp van de burgers. U kunt als alerte burger de

Kustwacht informeren bij het waarnemen van verdachte of gevaarlijke situaties op zee. De

Kustwacht is dag en nacht bereikbaar via het nummer 913 of via whatsapp 510 0913.