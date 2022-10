RDK I MARINA ULANDES TA KOLABORÁ PA SAKA VLÒT GRANDI KU TIN VARIOS AÑA DI SENK KOMO PARTI DI ENTRENAMENTU DI MARINA ULANDES / SAMENWERKING TUSSEN RDK EN KONINKLIJKE MARINE GERICHT OP HET VERWIJDEREN VAN JAREN GELEDEN GEZONKEN VLOT ALS ONDERDEEL VAN TRAINING KONINKLIJKE MARINE

RDK I MARINA ULANDES TA KOLABORÁ PA SAKA VLÒT GRANDI KU TIN VARIOS AÑA DI SENK

KOMO PARTI DI ENTRENAMENTU DI MARINA ULANDES

Willemstad 30 di Òktober 2022- Refineria di Kòrsou (RdK) i Marina Ulandes a uni forsa pa desmantelá i saka vlot 129, ku ta un vlot grandi di no menos ku 30 pa 8 meter, i ta pisa apróksimadamente 80 tòn, for di bou di awa na jetty 11 di nos refineria. Tantu RdK komo Marina Ulandes ta benefisiá di e trabounan aki. E opheto ta representá un posibel peliger pa tráfiko den haf i RdK tabata buska un solushon pa deshasí di e vlot bou di awa.

Pa e tim di sambuyadó di Marina Ulandes esaki ta representá un oportunidat úniko pa entrená, bou di kondishonnan real i ku un reto grandi. E aña aki e tim a traha dos siman bou di awa desmantelando e opheto. E intenshon ta pa e tim di Marina Real bini bèk otro aña pa asina saka e material for di bou di awa.

E asina yama “Duik en Demonteer team” di Marina Real anualmente ta pasa 8 pa 9 siman hasiendo entrenamentu pafó di Ulanda. Ta trata di un tim di alrededor di 8 persona ku ta hasi trabou speshalisá bou di awa prinsipalmente den kasonan di kalamidat. E proyekto ta enserá desmantelashon di e material i trese e material na tera. E trabou, no opstante tur preprashon, a trese su retonan partikular kuné. Sinembargo e tim por mira bèk riba un parti grandi di e trabou i un entrenamentu eksitoso e aña aki. Di e forma aki tambe nan a duna un kontribushon na seguridat den haf na Kòrsou.

Vlot 129 ta propiedat di RdK. E vlot a senk na Jetty 9 durante trabou di reparashon. A logra sak’é for di awa i trese na Jetty 11. Esfuersonan pa karge i sak’é for di awa na Jetty 11 no a logra debí na su peso i tambe e distansha for di kua mester a traha kun’é. Pa años e vlot a keda drumí riba suela di laman na Jetty 11, bon marká pa evitá aksidente. Aña pasa Marina a aserka RdK ku e proposishon pa desmantelá i saka e vlòt for di bou di awa, kompletamente riba nan mes kosto, komo parti di nan entrenamentu. RdK a akseptá e oferta i di e forma aki e proyekto a bira un realidat.

Gerensha di RdK ke gradisí e tim di Marina Real pa e tremendo koperashon i realisashon di e trabou aki ku ta kontribushon na oumentá e seguridat den nos haf.

SAMENWERKING TUSSEN RDK EN KONINKLIJKE MARINE GERICHT OP HET VERWIJDEREN VAN

JAREN GELEDEN GEZONKEN VLOT ALS ONDERDEEL VAN TRAINING KONINKLIJKE MARINE

Willemstad 30 oktober 2022– Refineria di Kòrsou (RdK) en de Koninklijke Marine zijn een samenwerking aangegaan om vlot 129, een groot vlot van 30 bij 8 meter met een zwaarte van 80 ton, gelegen in de wateren bij Jetty 11 naast de raffinaderij, uit het water te verwijderen. Zowel RdK als de Koninklijke Marine hebben hier baat bij gehad. Het object veroorzaakt gevaar voor havenverkeer en RdK was op zoek naar een manier om het vlot uit het water te verwijderen. Het Defensie Duikgroep Koninklijke Marine zag de situatie als een unieke kans om een oefening uit te voeren onder realistische omstandigheden en met de nodige uitdagingen. Dit jaar heeft het team gedurende twee weken onderwaterwerkzaamheden verricht om het object te ontmantelen. De bedoeling is dat het team van de Koninklijke Marine volgend jaar terug komt om het materiaal uit het water te verwijderen.

De Duik en Domenteer team van de Koninklijk Marine voert jaarlijks tussen de 8 en 9 weken oefeningen uit buiten Nederland. Het gaat hierbij om een team van ongeveer 8 personen die specialistisch duikwerkzaamheden verricht, met name tijdens calamiteiten. Dit specifiek project is gericht op het ontmantelen en aan wal brengen van materiaal. Ondanks de uitgebreide voorbereiding bleek tijdens de uitvoering van het project dat het werk de nodige uitdagingen met zich mee nam. Toch blikt het team terug op een succesvolle training waarbij een groot gedeelte van het werk volbracht is. Op deze manier heeft de Koninklijke Marine een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid in de haven van Curaçao.

Vlot 129 is eigendom van RdK. Het vlot is enkele jaren geleden bij Jetty 9 gezonken tijdens reparatiewerkzaamheden. Toendertijd lukte het om het omhoog te krijgen en naar Jetty 11 te vervoeren. Echter, het lukte ondanks verwoede pogingen niet om het vlot bij Jetty 11 uit het water te krijgen in verband met de zwaarte van het vlot en de afstand waarvandaan men trachtte het uit het water te krijgen. Jarenlang verbleef het vlot op de bodem van het water bij Jetty 11, en werd het goed gemarkeerd om mogelijke incidenten te voorkomen. Vorig jaar benaderde de Marine RdK met het voorstel dat zij het vlot konden ontmantelen en uit het water zouden verwijderen. Dit, geheel op kosten van de Koninklijke Marine, als onderdeel van hun oefening. RdK ging in op het aanbod en zo kwam het project tot stand.

De directie van RdK is het team van de Koninklijke Marine dankbaar voor de geweldige samenwerking en voor het uitvoeren van deze werkzaamheden die bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in onze haven.