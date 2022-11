Tempu ta e mihó regalo!

Digicel su kampaña di fin di aña

ta pa uni henter famia

Un fin di aña dibertido i ku premionan fantástiko!

WILLEMSTAD: Digicel un bes mas ta krea eksperensianan inolvidabel, i den esaki ta pone klientenan sentral. E temporada aki ta pone énfasis riba elemento “tempu”. Esta bunita pasa temporada di fin di aña huntu den famia, ku sernan kerí, amigu i koleganan. Ta despues di 2 aña ku nos por brasa otro i sinta na mesa pa un sena di Pasku. Pasa tempu huntu; a bira e regalo mas balorá! Roeland van der Hoeven ta komentá ku e aña aki klientenan un biaha mas lo tin chèns di gana premionan ekstraordinario partisipando kampaña i promoshonnan dinámiko di Digicel. “Nos tin mas ku $10,000 na premio e temporada aki! Oumento di preis di tantu komestibel i kombustibel kousá pa situashon mundial a pone preshon riba presupuesto di tur hende. Ta p’esei mes di un manera dibertido nos ke duna tur kliente chèns di gana, inkluyendo premionan kèsh!”

Duna bo famia e ‘Regalo di Tempu’:

E temporada aki ta ideal pa pasa tempu ku bo sernan kerí. Pa esnan ku tin famia den eksterior; un konekshon di Digicel ta sinti mané ta akinan mes! E ta muchu mas ku risibi ‘data pa no kaba’, e ta nifiká eksperensiá momentunan inolvidabel. Pasa tempu riba un ‘video òf voice call’, mira ‘live stream’ di famia, i amigunan bibando den eksterior.

Un regalo pa tur miembro di famia:

E fin di aña aki lo por tin un regalo pa tur miembro di famia òf amigunan ya ku Digicel lo ofresé 25% di deskuento riba tur telefon pòspago i prépago. Klientenan pòspago nobo lo risibí un Samsung A23 grátis ora suskribí na un kontrakt di 2 aña pa e plan ‘Prime More’ di 110,= pa luna. Klientenan ku opta pa un kontrakt di 2 aña p’e plan ‘Prime Extra’ di 150,= mensual lo risibí un Samsung A33 grátis

Bo tempu ta bal, premio na granèl!

Pa kada florin klientenan pòspago i prépago lo risibi un lòt, esaki ta duna chèns di gana premionan semanal i drenta e ‘Cash Vault’! E ‘Cash Vault’ ta un kluis yen di airu i sèn fiktisio; unabes aktivá, e sèn lo sirkulá manera un ‘twister’, e kliente mester purba ‘gara’ mas tantu sèn òf premio ku e por. Aktivá un Prime Bundle òf paga bo faktura pòspago- tur esaki fásilmente den e MyDigicel App. Regalá bo ser kerí un telefon i akumulá bo lòtnan. E lòtnan ta bal ‘tempu’ den Digicel su ‘Cash Vault’. Tur djabièrnè, kuminsando dia 24 di Novèmber, lo yama 2 kliente ganadó pa drenta Digicel su ‘Cash Vault’. Ta nifiká ku bo mester tin bo telefon serka. Klientenan ganadó lo drenta e ‘kluis’ di Digicel. Kuantu premio abo por ‘gara’ den e mínimo kantidat di sekònde? Na final di e kampaña lo tin un ‘Grand Prize Winner’. *Tin kondishonnan aplikabel.

Ta invitá tur kliente pa keda pendiente ya ku tin hopi momentunan ekstraordinario ku Digicel lo kompartí ku nan e fin di aña aki! Bishitá e página di Facebook òf www.digicelcuracao.com pa fechanan di Shopping Nights, mas detaye, regla i kondishon di partisipashon. Digicel ta deseá henter pueblo di Kòrsou un felis temporada di fin di aña! E kampaña aki ta bálido for di 18 di novèmber,2022 te 6 di yanüari, 2023.

Riba fotonan athunto; miembronan di prensa ta esnan promé pa drenta Digicel su Cash Vault! Fotógrafo Edsel Sambo a gana un Samsung A23, Kamarógrafo Andres di TV Direct 13 a gana un top-up di 50 florin i Lindomar Henrietta di ESO a gana un Samsung A03. Masha Pabien! Awor ta na klientenan di Digicel pa purba gara mas tantu sèn òf premio posibel!

Tijd is het grootste geschenk van allemaal

Digicel brengt de hele familie samen

Een vakantieseizoen met fantastische prijzen!

WILLEMSTAD – Digicel blijft onvergetelijke ervaringen creëren. Speciaal voor de feestdagen komt Digicel met een van de meest waardevolle geschenken voor haar klanten – tijd. Gedurende twee jaar heeft de coronacrisis het ons moeilijk gemaakt de feestdagen door te brengen met onze naaste familie en beste vrienden. “Daarom is het dit jaar belangrijker dan ooit,” zegt CEO van Digicel Roeland van der Hoeven, “elkaar tijdens de feestdagen op te zoeken en juist deze dagen samen door te brengen. Tijd is het meest waardevolle geschenk dat we elkaar kunnen geven.”We willen vieren wat het belangrijkst is in ons leven, samen zijn, dichtbij elkaar”, aldus Van der Hoeven. “Digicel wil daaraan bijdragen. Daarom openen we het seizoen met geweldige aanbiedingen.” Gedurende de campagne komen volgens de CEO nog meer spannende aanbiedingen voor haar klanten. CEO Van der Hoeven zegt het vertrouwen van klanten in Digicel zeer te waarderen. “Die waardering willen we laten zien door onze klanten op een leuke en interessante manier de kans geven om meer dan 10.000 dollar aan prijzen te winnen.” Daaronder zijn volgens de directeur ook geldprijzen.

Tijd als cadeau voor uw familie:

De feestdagen zijn er om samen door te brengen, de banden met geliefden aan te halen. Als u niet op dezelfde plek kunt zijn, kan Digicel helpen. Door spraak- of videogesprekken kunt u deze feestdagen toch met familieleden of vrienden doorbrengen. Digicel is meer dan alleen “Data pa no Kaba”. Digicel is het gevoel van samen zijn. U kunt familie-evenementen die u niet wilt missen zelfs live streamen met een verbinding van Digicel.

Speciale vakantieaanbiedingen:

Geheel in de geest van de feestdagen krijgen klanten van Digicel 25 procent korting op alle postpaid- en prepaid mobiele telefoons en zelfs 40 procent korting op de A03. Dat toestel kost dan maar ANG 175. Bovendien ontvangen nieuwe postpaidklanten gratis een Samsung A23 bij een eenjarig Prime More-plan (ANG 110/maand). Wie kiest voor een tweejarig Prime Extra abonnement (ANG 150 per maand) krijgt een gratis Samsung A33. Digicel beloont ook klanten die hun abonnement verlengen met een gratis cadeau.

Het seizoen van Digicel’s Cash Vault

Voor elke uitgegeven gulden ontvangen prepaid- en postpaidklanten een loterijticket, waarmee ze kans maken op wekelijkse prijzen en de “Cash Vault,” waar deelnemers door een wervelwind van geld worden omgeven. Al het geld dat ze te pakken krijgen mogen ze houden. Meedoen? Activeer een Prime Bundel of betaal uw postpaidrekening – beide kan eenvoudig via de MyDigicel app! Bezoek daarnaast een van onze winkels om een van uw naasten een cadeau te geven en meer loten te verdienen voor een kans om “tijd” te winnen in Digicel’s Cash Vault.

Vanaf volgende week moeten klanten hun telefoon in de buurt houden – Digicel kan u namelijk bellen. Waarom? Om u te laten weten dat u een winnaar van de Cash Vault loterij bent. Iedere week worden namelijk twee winnaars gekozen, die de wervelwind van geld in mogen om zoveel mogelijk te pakken, en te houden. Aan het einde van de campagne is er één winnaar van de hoofdprijs. Hoeveel prijzen kun jij pakken in de tijd die jou gegeven wordt? Gelukkige winnaars doen er goed aan een vriend mee te nemen om foto’s en video’s te maken van de poging om zoveel mogelijk geld te pakken, en die dan te delen met familie en vrienden.

Bezoek onze Facebook-pagina of http://www.digicelcuracao.com voor meer details, voorwaarden en condities om deel te nemen. Digicel wenst alle inwoners van Curaçao prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! Deze actie is geldig van 18 november 2022 tot 6 januari 2023. Er zijn meer spannende dingen in de maak. Bezoek Digicel’s social media-pagina’s en website voor meer informatie de komende Shopping Nights.

Time is the best gift of all!

Digicel brings the whole family together

A fun holiday season with fantastic prizes!

WILLEMSTAD: Digicel continues to create unforgettable experiences, always positioning its customers front-and-center. For the upcoming holiday season, Digicel is highlighting one of the most precious gifts—the gift of time, which is more important this year than ever after the difficulties of gathering with family and friends over the past two holiday seasons. “Spending time together is the most valuable gift we can give each other,” comments Roeland van der Hoeven. “After a time of being apart, we want to celebrate what is most important in our lives and bring us all closer together. We are opening the season with great deals and will be adding more exciting offers throughout this campaign. We appreciate the trust given in us and our services, which is why we want to give all customers a chance to win more than $10,000 in prizes, including cash prizes, in a fun and engaging way!”

Give your family the gift of time:

The festive holiday season is the ideal time to connect and spend time with loved ones, and a Digicel connection will make it feel as if you are together, even if apart. A Digicel connection is more than just “Data pa no Kaba”, it allows you to spend more time creating unforgettable moments together through video and voice calls, and even live streaming family events with loved ones abroad.

Special Holiday Offers:

In the spirit of the holiday season, Digicel customers will receive a 25% discount on all postpaid and prepaid mobile phones and even 40% discount on the A03 Core, leaving this device at ANG 229. Additionally, new postpaid customers receive a Samsung A23 free of charge with a one-year Prime More (ANG 110/month) plan. Those opting for a two-year Prime Extra (ANG 150/month) plan will receive a free Samsung A33.

Digicel is also rewarding customers renewing their plans with a free gift.

It’s the season of giving with Digicel’s Cash Vault

For every guilder spent, prepaid and postpaid customers receive a raffle ticket, granting them the chance to win weekly prizes and to enter the “Cash Vault,” a booth where participants will be surrounded in a whirlwind of cash, to catch and keep as much as they can grab. Simply activate a Prime Bundle or pay your postpaid bill—both of which can be easily done in the MyDigicel app! Additionally, visit one of our stores to gift a loved one and earn more raffle tickets for a chance to win “time” in Digicel’s Cash Vault.

Starting next week, customers should keep their phone close—Digicel might be calling to let you know that you were one of two raffle winners chosen every week to enter the Cash Vault. At the end of the campaign, there will be one grand prize winner. How many prizes can you grab in a limited amount of seconds? Lucky winners should bring a friend along–what a fun opportunity to take pictures and videos to share with family and friends of the dash to grab cash! *Conditions apply.

Visit our Facebook page or www.digicelcuracao.com for more details, terms and conditions to participate. Digicel wishes all the people of Curaçao a joyous holiday season and New Year! This campaign is valid from November 18, 2022 to January 6, 2023. Stay pending for more exciting things in the works. Visit Digicel’s social media pages and website for more information on the dates of upcoming Shopping Nights.