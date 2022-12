Nina den Heyer ta risibí buki karibense pa mucha tokante emoshon i trouma

12/01/2022 Nina den Heyer

E buki ta un instrumento pa drenta den kòmbersashon ku mucha tokante emoshon i situashonnan difísil den nan propio idioma.

Riba djabièrnè 25 di novèmber Nina den Heyer riba su último dia komo diputado a risibí e vershon karibense di e buki pa mucha ‘Un kashi yen’. ‘Un kashi yen’ ta un buki na papiamentu tokante pasamentu den eksperensia troumátiko, traspaso intergenerashonal i problemátika riba tereno di regulashon di emoshon. E buki pa mucha ta ofresé famianan hèrmènt pa papia tokante emoshon i salú mental. Diputado Nina den Heyer a skirbi e epílogo.

E buki ta un instrumento pa drenta den kòmbersashon ku mucha tokante emoshon i situashonnan difísil den nan propio idioma. Pa medio di duna sierto palabranan na e emoshonnan, mucha por komprendé mas mihó kiko ta pasando, spesialmente ora un di e mayornan tin di haber ku trouma. E hèrmèntnan ku e buki ta duna por sòru ku ta surgi mas komprendementu i ku situashonnan na kas ta eskalá ménos. E buki ta skirbí den un forma fásilmente aksesibel, di manera ku mayornan mes, skol i otro instansianan por hasi uso di dje.

Kolaborashon

‘Un kashi yen’ ta un metáfora pa ‘un kabes yen’ i Maaike Zegers-Handgraaf a skirbié. E buki original ta splika kiko ta e problemanan ku e outor mes tabata konfrontá den su famia, tempu ku e tabata sufri di un trastorno di strès postroumátiko pa motibu di su trabou komo polis. Pa e vershon karibense e Programa di Desaroyo di Talento (Talent Ontwikkel Programma Bonaire – TOP) a tuma e proyekto na su enkargo, den kolaborashon ku e instansia di GGZ, Mental Health Caribbean – MHC.

Huntu ku ekspertonan lokal Maaike a konbertí e storia den un konteksto karibense i a laga tradusié na papiamentu. Esaki a bira posibel ku sosten di MHC, Kuido i Hubentut Hulanda Karibense i Ministerio di Enseñansa, Kultura i Siensia na Boneiru. E buki, tantu na papiamentu komo na hulandes, dentro di poko lo ta optenibel na biblioteka i diferente instansia di hubentut na Boneiru.

Op foto 2 vlnr.: Ghislaine Monte, Krista Oplaat, Marielle Hoekstra, Nina den Heyer, Kimberly Angela en Deborah Manuel.

