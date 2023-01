Notisia di polis di djabièrnè 30 di desèmber 2022 te ku djabièrnè 6 di yanüari 2023/Politieberichten van vrijdag 30 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023

Notisia di polis di djabièrnè 30 di desèmber 2022 te ku djabièrnè 6 di yanüari 2023

Aksidente entre dos vehíkulo

Riba djárason 4 di yanüari den oranan di anochi, un aksidente entre dos vehíkulo a tuma lugá riba Kaminda Gurubu. Shofùr di un di e vehíkulonan tabata heridá i a transporte pa hòspital pa tratamentu médiko

Sambuyadó a fayesé

Riba djaluna 2 di yanüari alrededor di 12.50 or di mèrdia, sentral di polis a risibí notifikashon tokante un sambuyadó ku a haña su mes den problema na kosta sùit di Boneiru. Personal di ambulans a kuminsá ku reanimashon pero esaki tabata enbano. Dòkter ku a presentá na e sitio a konstatá morto di un hòmber di 63 aña di edat di inisial R.A.P.

Aksidente ku skuter

Riba djadumingu 1 di yanüari, un aksidente ku un skuter a tuma lugá riba Kaya Monseigneur Nieuwindt. Shofùr di e skuter a deklará ku el a kai den un buraku, i a pèrdè kontròl motibu pa kual e i su pasahero a kai. Ambulans a transportá ámbos pa hòspital pa tratamentu médiko.

Hòmber detené

Riba djasabra 31 di desèmber a detené un hòmber di 51 aña di edat di inisial S.U.C.D riba Kaya Korona pa manehá bou di influensia di alkohòl. E hòmber a kore pasa den un kaya ku polis tabatin será. Na momentu ku tabata atendé kuné, a konstatá ku e tabata bou di influensia di alkohòl. A hiba e vehíkulo warda di polis.

Aksidente

Riba djabièrnè 30 di desèmber, un aksidente a tuma lugá riba Kaya Internashonal. Shofùr di un skuter ku tabata manehando riba Kaya Internashonal direkshon Playa a pèrdè kòntròl i kai na momentu ku algu mas leu un pikòp a sali for di un sitio di stashoná outo di un akomodashon turístiko i subi kaminda. E skuter i e pikòp no a dal den otro. Ambulans a transportá shofùr di e skuter i su pasahero pa hòspital pa tratamentu médiko

Aksidente ku skuter

Riba djabièrnè 30 di desèmber alrededor di 7.30 or un aksidente ku un skuter a tuma lugá riba Kaya Internashonal. Shofùr di e skuter a pèrdè kontròl i a kai. A transportá e shofùr ku ambulans pa hòspital pa tratamentu médiko.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 30 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023

Aanrijding tussen twee auto’s

In de avonduren op woensdag 4 januari vond een aanrijding tussen twee auto’s plaats op de Kaminda Gurubu. De bestuurder van één van de auto’s had een snijwond en werd naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De andere inzittenden waren ongedeerd.

Duiker overleden

Op maandag 2 januari, omstreeks 12:50 uur kreeg de centrale meldkamer melding over een duiker die in de problemen raakte aan de zuidkust van Bonaire. Het ambulancepersoneel startte reanimatie maar dit was tevergeefs. De schouwarts constateerde de dood van een 63-jarige man met initialen R.A.P.

Aanrijding scooter

Op zondag 1 januari vond een eenzijdige aanrijding plaats met een scooter op Kaya Monseigneur Nieuwindt. De bestuurder verklaarde dat zij door een gat reed en de controle over het stuur verloor waardoor zij en de medepassagier vielen. Beiden werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Man aangehouden

Op zaterdag 31 december werd een 51-jarige man met initialen S.U.C.D. op de Kaya Korona aangehouden wegens openbare dronkenschap. De man reed door op een weg die door de politie was afgezet. Tijdens het aanspreken van de man werd geconstateerd dat hij onder invloed van alcohol was. De auto is in bewaring genomen.

Aanrijding

Op vrijdag 30 december vond een aanrijding plaats op de Kaya Internashonal. Een scooter die op de Kaya Internashonal richting Playa reed verloor de macht over het stuur en viel toen een pick-up die van de parkeerplaats van een toeristen accommodatie iets verderop de weg op reed. De scooter en de pick-up hebben elkaar niet geraakt. De bestuurder en medepassagier werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Scooter raakt in de slip

Op vrijdag 30 december vond omstreeks 7.30 uur een eenzijdige aanrijding met een scooter plaats op de Kaya Internashonal. De bestuurder van de scooter verloor de macht over het stuur, raakte in een slip en viel. De ambulance bracht de bestuurder naar het ziekenhuis voor medische behandeling.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310