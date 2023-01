Notisia di polis di djabièrnè 6 di yanüari te ku djaluna 9 di yanüari 2023 / Politieberichten van vrijdag 6 januari tot en met woensdag 9 januari 2023

Notisia di polis di djabièrnè 6 di yanüari te ku djaluna 9 di yanüari 2023

Outo hòrta

Riba djaluna 9 di yanüari a drenta keho di ladronisia di un outo kolo maron kla/oro di marka Hyundai, modèl Santa Fe, numerá B-15658. Ta investigando e kaso.

Kaso di bringamentu

Den oranan di anochi riba djadumingu 8 di yanüari un kaso di bringamentu a tuma lugá na un establesimentu nokturno situá na Kaya Boneiru. Durante esaki un hòmber a sali herida i ambulans a hib’e hospital pa tratamentu médiko. A detené e otro persona enbolbí, un hòmber di inisial S.R.S.P. di 22 aña di edat en konekshon ku maltrato. E bringamentu a start despues ku e personanan enbolbí a dal nan outo den otro na un otro sitio i un di e shofùrnan a kore bai. A konfiská ámbos outo pa mas investigashon.

Aksidente entre outo ku bròmer

Alrededor di 6.30 or di atardi, riba djadumingu 8 di yanüari, un aksidente entre un bròmer i un outo a tuma lugá na salida di Rincon, na altura di Mangazina di Rei. A detené e shofùr di e outo pa manehá bou di influensia di alkohòl. Ambulans a transportá e shofùr di e bròmer pa hòspital pa tratamentu médiko. Dor di e aksidente tráfiko pa drenta i sali Rincon tabata stanká pa basta un ratu.

Aksidente kaminda di Rincon

Alrededor di 12 or di mèrdia riba djasabra 7 di yanüari un aksidente a tuma lugá riba kaminda di Rincon nèt despues di e bògt di Gurubu. Un outo a kore drenta mondi despues ku e shofùr a pèrdè kòntròl dor di e kaminda ku tabata muha. Personal di ambulans a kontrolá e shofùr na e sitio mes despues di kua e por a bai kas.

Kandela den restorant

Riba djabièrnè 6 di yanüari, meldkamer sentral a risibí notifikashon tokante un kandela den kushina di restorant situá na Kaya L.D. Gerharts. Brantwer a akudí na e sitio i a paga e kandela. Trahadónan di WEB a kita e koriente. A sera e kaya un ratu pa asina brantwer por a ehersé su trabou trankil i na òrdu. No tabatin niun persona herida.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 6 januari tot en met woensdag 9 januari 2023

Auto meegenomen

Op maandag 9 januari werd aangifte gedaan van diefstal van een lichtbruine/goud auto van het merk Hyundai, model Santa Fe met kenteken nummer B-15658.

De zaak wordt onderzocht.

Vechtpartij

In de avonduren op zondag 8 januari vond een vechtpartij plaats bij een uitgaansgelegenheid aan de Kaya Bonaire. Hierbij raakte een man gewond en is naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De andere betrokkene, een 22-jarige man met initialen S.R.S.P. is aangehouden wegens mishandeling. De vechtpartij ontstond nadat de partijen op een andere locatie met hun auto’s tegen elkaar botsten en één van de bestuurders hierna wegreed. Beide auto’s werden in beslag genomen voor nader onderzoek.

Aanrijding tussen auto en brommer

Omstreeks 18.30 uur op zondag 8 januari vond een aanrijding tussen een auto en een brommer plaats bij de ingang van Rincon ter hoogte van Mangazina di Rei. De bestuurder van de auto is aangehouden wegens het rijden onder invloed van alcohol. De bestuurder van de brommer is naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Door het ongeluk was het verkeer die Rincon in – en uitreed voor een tijdje verhinderd.

Aanrijding Kaminda di Rincon

Omstreeks 12 uur op zaterdag 7 januari vond een eenzijdige aanrijding plaats op de Kaminda di Rincon net na de bocht bij Gurubu. Een auto was de mondi ingereden nadat de bestuurder de macht over het stuur verloor door een nat wegdek. De bestuurder van de auto werd ter plekke door het ambulance personeel gecontroleerd en kon hierna naar huis.

Brand in restaurant

Op vrijdag 6 januari kreeg de centrale meldkamer omstreeks 18:40 uur melding over brand in de keuken van een restaurant aan de Kaya L.D. Gerharts. De brandweer kwam ter plekke en bluste de brand. Medewerkers van de WEB hebben de stroom uitgeschakeld. De weg werd even voor het verkeer afgezet zodat de brandweer zijn werk rustig en naar behoren kon uitoefenen. Er raakte niemand gewond.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.