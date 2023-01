Segun Alberseeto Cecilia, prospekto kandidato pa lista di M21: MESTER DUNA ATENSHON NA OTRO TIPO DI DEPORTE TAMBE

Kralendijk, 4 di yanüari 2023 – Pa hopi aña kaba nos ta mira ku e deportenan tradishonal i popular, por ehèmpel futbòl, sòftbòl i beisbòl ta haña mas atenshon ku e sobrá deportenan. Esaki tin komo konsekuensia ku ta fòrsa e deportista pa skohe un deporte ku kisas no ta esun ku di bèrdat e ke praktiká. Esaki ta pa motibu ku no ta tur deporte tin fasilidat i oportunidat optimal pa por praktiká esakinan.

No ta un sekreto ku na Boneiru nos tin hopi talento. Pa nos keda na deporte so un ratu, Boneiru a destaká den deporte, manera futbòl, fòlibòl, sòftbòl, beisbòl, tènis, yudo, karate i wentsùrf. Pero nos mester konstatá ku nos no ta krea kondishon pa sigui desaroyá e talentonan aki.

Nos por mira diferente vèlt di futbòl, sòftbòl i beisbòl nèchi drechá ku yerba artifisial. Lamentablemente nos no por bisa ku esaki ta konta pa e otro deportenan. Mester wak pa e deportenan manera tènis, bichtènis, pinpòn, basketbòl, wentsùrf, waterpolo, landamentu, fristail, dreft etc., haña mesun atenshon ku esunnan tradishonal i popular ta haña. Esaki ta enserá ku mester tin fasilidat optimal manera pista, vèlt i material pero tambe treiner pagá si ta nesesario pa por praktiká e deportenan akí.

Aparte di krea fasilidat optimal mester tin maneho pa mantené esakinan riba un nivel akseptabel. Asina akí ta krea oportunidat ku for di edat yòn por praktiká diferente deporte. Esaki ta duna espasio na kada deportista pa skohe e deporte ku nan gusta i tambe ta bon den dje. Pero tambe esaki ta krea e plataforma pa praktiká deporte riba nivel, ku e fasilidatnan nesesario pa sobresalí den e diferente deportenan akí.

Tambe mester krea fasilidat pa sostené nos talentonan ku haña un chèns pa bira profeshonal. Dependiente di e situashon mester por spònser nan òf duna nan un beka pa nan por sigui desaroyá den eksterior te ora nan bira profeshonal. Si hasi esaki sin duda nos lo mira ku den futuro nos lo tin diferente deportista ta saka kara di nos dushi isla riba nivel internashonal. Un isla chikitu ku hopi talento ku meresé mas atenshon.

Kralendijk, 4 januari 2023 – Al vele jaren zien wij dat de traditionele en populaire sporten zoals voetbal, softbal en honkbal meer aandacht krijgen dan de andere sporten.

Dit heeft tot gevolg dat de sporter als het ware gedwongen wordt een sport te kiezen die niet de echte sport is die hij of zij wil uitoefenen. Dit komt omdat niet alle sporten over dezelfde faciliteiten en mogelijkheden beschikken om ze uit te kunnen oefenen.

Het is geen geheim dat er veel talent is op Bonaire. Om even alleen bij sport te blijven, Bonaire heeft zich onderscheiden bij sporten zoals voetbal, volleybal, softbal, honkbal, tennis, judo, karate en windsurfen. Maar wij moeten constateren dat wij geen voorwaarden scheppen om deze talenten te blijven ontwikkelen.

Wij hebben verschillende voetbal-, softbal- en honkbalvelden die mooi zijn aangelegd met kunstgras. Helaas kunnen wij niet zeggen dat dit ook geldt voor de andere sporten. Wij moeten ervoor zorgen dat sporten zoals onder andere tennis, beachtennis, tafeltennis, windsurfen, waterpolo, zwemmen, freestyle en driften dezelfde aandacht krijgen als de traditionele en populaire sporten. Dit houdt in dat er optimale faciliteiten moeten komen, zoals banen, velden en materialen, maar ook betaalde trainers indien nodig om deze sporten uit te kunnen oefenen.

Naast het creëren van optimale faciliteiten moet er ook beleid komen om deze op een aanvaardbaar niveau te onderhouden. Zo worden er mogelijkheden geschapen om vanaf jonge leeftijd meerdere sporten te kunnen uitoefenen. Dit geeft ruimte aan elke sporter om de sport te kiezen die hij of zij leuk vindt en er ook goed in is. Dit creëert ook de platforms om op niveau aan sport te doen, met de nodige faciliteiten om uit te blinken in deze verschillende sporten.

Ook moeten er faciliteiten gecreëerd worden om onze talenten te ondersteunen die een kans hebben gekregen om beroepssporter te worden. Afhankelijk van de situatie moeten ze gesponsord worden of ze moeten een beurs krijgen om zich in het buitenland verder te ontwikkelen totdat ze beroepssporter geworden zijn. Als wij dit doen zullen wij in de toekomst ongetwijfeld meerdere sporters zien die ons ‘Dushi Boneiru’ goed voor de dag laten komen op internationaal niveau. Een klein eiland met heel veel talent dat meer aandacht nodig heeft.

