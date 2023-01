𝘔𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳 𝘋𝘢𝘯𝘨𝘶𝘪 𝘖𝘥𝘶𝘣𝘦𝘳 𝗛𝗢𝗛 𝗧𝗔 𝗨𝗡 𝗘𝗛𝗘𝗠𝗣𝗘𝗟 𝗣𝗔 𝗧𝗨𝗥 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗔𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗬 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗡𝗜𝗔𝗡𝗔𝗡 𝗗𝗘𝗡 𝗜𝗠𝗣𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗜 𝗘 𝗟𝗘𝗬 𝗗𝗜 𝗧𝗔𝗕𝗔𝗖𝗢

ORANJESTAD – Recientemente por a tuma nota di un anuncio di Dr. Horacio Oduber Hospital (HOH) riba facebook caminda nan ta anuncia cu entrante 1 di maart 2023 nan ta bay ta completamente liber di huma. Segun Minister di Turismo y Salud Publico sr. Dangui Oduber e iniciativa aki sigur ta un ehempel pa tur e instancianan y companianan den cuadro di e implementacion di β€œLandsverordening Beperking Tabaksproducten (AB 2016 no.41)”.

Manera ta conoci e ley aki a drenta na vigor dialuna 2 di mei 2022. E ley aki ta bay prohibi tur menornan di 21 aΓ±a pa cumpra, uza of pa traha den areanan cu ta bende productonan di tabaco. Tambe e ley aki ta prescribe cu ta prohibi pa huma den un edificio of area cu ta accesibel pa tur hende.

Pa e motibo aki HOH a dicidi pa implementa e ley caminda entrante 1 di maart no ta permiti pa huma sigaria, sigaria electronico of cualkier otro producto cu tin como contenido tabaco riba tereno di HOH, LABHOH y Bloedbank ni tampoco paden di edificio, incluyendo e parkeo y policlinicanan.

Minister Oduber a seΓ±ala cu e ley cu ta limita e uzo di poductonan di tabaco ta un di e aspectonan importante den Aruba su plan nacional di prevencion den salud. E ta ta dedica na mehora e calidad bida, servicio y salud di Aruba su comunidad.

Minister Oduber ta spera cu mas instancia y companianan cuminsa implementa e ley aki pa asina hunto nos traha riba prevencion y alabes e impacto positivo riba salud publico.

