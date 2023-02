Veel gebouwen in hoofdstad Philipsburg staan – na de verwoestingen van orkaan Irma in 2017 – nog altijd leeg of zijn nog steeds beschadigd. Om de leefbaarheid te verbeteren hebben meer dan twintig artiesten muurschilderingen (murals) aangebracht voor het project Color Me SXM. Dit project van Be The Change Foundation wil kleur toevoegen aan het land door middel van muurschilderingen, lokale kunst en kunstenaars te promoten en bewoners en bezoekers aan te moedigen om de schoonheid van het eiland te ontdekken en te delen.

Het Koninklijk gezelschap krijgt op de route uitleg over de muurschilderingen van diverse kunstenaars. De Prinses van Oranje helpt mee aan het afmaken van een muurschildering.