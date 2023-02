𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐚 𝐧𝐚 𝐀𝐫𝐮𝐛𝐚 𝐩𝐚 𝐮𝐧 𝐦𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐧 𝐜𝐮𝐚𝐝𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐢 𝐍𝐒𝐒

UNSD ta tene combersacion cu diferente departamentonan di Gobierno y otro instancianan cu ta esencial como proveedor y usuario di datos y UNSD ta yuda Aruba tambe cu e parti legislativo di e NSS. Diaranson 8 februari 2022 tin un seminario โ€œBuilding up a Modern National Statistical System for Aruba โ€“ Addressing emerging data needs for monitoring sustainable developmentโ€ pa diferente usuario y proveedor di datos.