𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗘𝗻𝗱𝘆 𝗖𝗿𝗼𝗲𝘀, 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝗬𝗼𝘂𝘁𝗵 𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗔𝗿𝘂𝗯𝗮 𝘆 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗱𝗿𝗲𝗻 𝗛𝘂𝗹𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗮 𝗲𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮 𝗿𝗶𝗯𝗮 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗻𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗰𝘂 𝘁𝗮 𝗽𝗹𝗮𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗮 𝘁𝗿𝗲𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝗛𝘂𝗹𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗽𝗮 𝘀𝗰𝗼𝗹𝗻𝗮𝗻 𝗱𝗶 𝗗𝗣𝗦.

Siman pasa, Minister Endy Croes a reuni cu Presidente di Sport for Youth Foundation Aruba, sr. Leo de Hertog y sr. Jan de Blij di Fabriek Janssen & Fritsen ta un partner di Sports for Children di Hulanda. Sport for Youth Foundation Aruba ta un organisacion cu ta trece diferente material deportivo segunda mano for di Hulanda pa Aruba. Sport for Youth Foundation Aruba ta traha hunto cu Sports for Children na Hulanda, cual ta haci entrega di e materialnan deportivo segunda mano aki completamente gratis. Unabes cu Sport for Youth Foundation Aruba ricibi e materialnan aki, ta haci entrega di esakinan na diferente scol na Aruba. Pues, durante e reunion sr. de Hertog a informa cu nan a bay bishita tur e scolnan di Dienst Publieke Scholen (DPS) na Aruba, pa registra e materialnan deportivo cu falta den gymzaal. Banda di esaki, ta pidi Minister Endy Croes un biaha mas cooperacion pa e container por yega Centro Libertador Betico Croes sin ningun problema. Ta trahando un rapport cu ta planifica pa entrega dentro di cuater (4) siman, unabes cu termina esaki Sport for Youth Foundation Aruba ta cuminsa prepara pa trece container completamente ekipa cu materialnan deportivo e aรฑa aki. Di e forma aki Ministerio di Deporte ta contribui pa ekipa gymzaal di e scolnan na Aruba cu materialnan deportivo, pa asina e alumnonan por haya les di gymnatiek (gymles) na un forma mas eficiente.