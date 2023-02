Minister Xiomara Maduro: 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢 𝗗𝗜 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗨𝗥𝗦𝗢 𝗬 𝗘𝗫𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗡𝗔𝗡 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗖𝗢 𝗗𝗜 𝗕𝗘𝗧𝗜𝗖𝗢 𝗖𝗥𝗢𝗘𝗦 𝗔 𝗗𝗨𝗡𝗔 𝗨𝗡 𝗧𝗢𝗞𝗘 𝗠𝗔𝗦𝗛𝗔 𝗦𝗣𝗘𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗗𝗨𝗥𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗘 𝗠𝗔𝗡𝗜𝗙𝗘𝗦𝗧𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗖𝗨𝗟𝗧𝗨𝗥𝗔𝗟

Durante e Manifestacion Cultural riba Plaza G.F. Betico Croes dia 24 di januari ultimo, un dia prome cu Dia di Betico, a ser presenta un video cu ta contene un compilacion di varios discurso y expresionnan historico di Betico Croes. Pa e publico presente y esnan cu a sigui e manifestacion na television of plataforma social, esaki tabata un momento hopi emocional cu a toca e curason di hopi. E voz firme di Betico conmovedor a resona, y un y tur por a re-biba e lucha hiba pa nos Libertador. Betico tabata conoci pa usa hopi expresion den su discursonan durante reunionnan importante cu tabata capta hopi atencion.

Riba e anochi aki algun di e expresionnan historico cu a keda rezona tabata, โ€œSi mi cay na caminda, hamas boso laga e causa un banda pero gara e bandera Arubano y sigui cu e lucha pa conserva y preserva e Libertad di e pueblo akiโ€. Cu e expresion aki Betico a motiva nos pueblo pa sigui cu e lucha pa conserva y preserva e libertad di e pueblo aki, y pa nos sigui traha na bienestar di nos pais Aruba.

Otro expresion historico presenta ta, โ€œMi no ta un tata di un famia cu ta consisti di homber y muher y yiunanโ€. Betico aki ta expresa cu e ta un tata particular, un tata di un famia grandi, un tata di nos pueblo di Aruba. Di e manera aki Betico a mustra e amor y stimacion pa nos Pais, na unda ela sacrifica su hogar contal cu e logra su meta, esta, e Libertad di su pueblo.

โ€œE pueblo aki bo no ta cumprโ€™e ni bendโ€™e cu placa,โ€ ta otro expresion uza pa Betico unda e ta expresa su sentimento di orguyo di ta yiu di e pueblo aki. Ela corda nos cu e pueblo aki bo no ta cumpre, ni bende pa placa.

E video cu e expresionnan di Betico a duna un toke masha special na e Manifestacion Cultural, brindando honor na nos Libertador y inspirando e amor patrio den e mente y curason di nos pueblo cu por sinti su mes masha orguyoso di ta yiu di e tera aki.

Minister Maduro ta gradici Comision Celebracion Dianan Nacional y sr. Norman Thijsen pa a produci e bunita video aki.

