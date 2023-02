Banco di Caribe ku anunsio importante

No kontesta yamada di ‘WhatsApp’ via di e number 511 1919

WILLEMSTAD: Banco di Caribe ta informá ku malechornan a konektá e number di telefon 511 1919 na Whatsapp pa nan por hasi yamada na nòmber di banko pa haña informashon personal. E number aki ta pa kliente por yama pa asistensia pa asuntu di ATM i tarheta di débito, después di ora di ofisina. Banco di Caribe no tin servisio di Whatsapp konektá na e number aki i no ta yama niun kliente via di e number aki.

Na momento ku risibí un yamada di Whatsapp (WhatsApp call) via di e number aki, Banco di Caribe ta pidi pa no kontestá e yamada aki i no duna niun informashon na e persona dado kaso a kontestá tòg.

Banco di Caribe ta pidi tur hende pa ta alerta pa e tipo di akshonnan aki i ta duna komo konseho pa apliká tur medida di protekshon, inkluyendo esun di outentikashon di dos faktor pa Whatsapp.

Banco di Caribe ta hasi nan máksimo esfuerso pa evitá maluso di nan servisionan i ta konta ku koperashon di un i tur pa logra para e tipo di akshonnan aki.