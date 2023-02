𝘔𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳 𝘥𝘪 𝘍𝘪𝘯𝘢𝘯𝘴𝘢 𝘟𝘪𝘰𝘮𝘢𝘳𝘢 𝘔𝘢𝘥𝘶𝘳𝘰 𝘵𝘢 𝘳𝘦𝘧𝘶𝘵𝘢 𝘰𝘱𝘰𝘴𝘪𝘤𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘶𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘳𝘦𝘶𝘯𝘪𝘰𝘯 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤𝘰: 𝗚𝗢𝗕𝗜𝗘𝗥𝗡𝗢 𝗗𝗜 𝗔𝗥𝗨𝗕𝗔 𝗙𝗢𝗥 𝗗𝗜 𝗗𝗜𝗔 𝟭 𝗗𝗜 𝗝𝗨𝗡𝗜 𝟮𝟬𝟮𝟬 𝗔 𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗟𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗖𝗨 𝗟𝗢 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗘 𝗔𝗬𝗨𝗗𝗢 𝗡𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗡𝗜𝗔𝗡𝗔𝗡 𝗖𝗛𝗜𝗞𝗜𝗧𝗢 𝗩𝗜𝗔 𝗤𝗥𝗘𝗗𝗜𝗧𝗦 𝗦𝗨 𝗠𝗜𝗖𝗥𝗢𝗖𝗥𝗘𝗗𝗜𝗧𝗢

๐˜Œ๐˜ด๐˜ข๐˜ฌ๐˜ช ๐˜ต๐˜ข ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฆ ๐˜—๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ 2020 ๐˜ค๐˜ถ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ข ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ข ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ข ๐˜—๐˜ข๐˜ณ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ˆ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฃ๐˜ข

Ayera a wordo trata den Parlamento di Aruba e donacion haci na Qredits pa asina por a yuda 100 compania chikito cu 3 miyon florin na microcredito na momento di pandemia. Durante e debate den Parlamento pa formalisa e donacion aki, tabata hopi condenabel cu oposicion ta scoge pa pone un nubia scur riba e yudansa cu Qredits a duna na mas di 100 compania chikito na Aruba. Oposicion kier a tilda Gobierno pa medio di Minister di Finansa di no a informa Parlamento debidamente y cu gobierno di lo a haci fraude y โ€˜handelingโ€™ ilegal via Qredits. Minister Xiomara Maduro na su turno a refuta e acusacion aki y a trece dilanti un carta fecha 1 di juni 2020, na unda gobierno den tur transparencia a informa Parlamento di Aruba di e yudansa cu lo ofrece via Qredits su microcredito pa compania chikito cu ta forma 90% di economia di Aruba.

Pa surpasa e crisis di COVID-19 Gobierno di Aruba a traha riba varios forma di sosten financiero pa por brinda alivio na tur esnan cu a perde trabou desde 13 di maart 2020 y tambe un yudansa financiero na e empresarionan chikito y mediano cu a sufri perdida di entrada door di e crisis di COVID-19. Minister Maduro den Parlamento a recorda un y tur cu Gobierno a introduci Plan di Alivio Fiscal, Fondo di Asistencia Social di Emergencia (F.A.S.E.), Sosten Financiero pa kwartaal, Subsidio di Salario pa negoshinan chikito y mediano y un Microcredito cu condicionnan atractivo via Qredits.

Pa locual ta Microcredito via Qredits, Gobierno a duna un aporte di 250.000 florin na e compania di microcredito Qredits pa asina e compania por brinda un fiansa cu condicionnan atractivo na negoshinan chikito y mediano. Qredits a ricibi un total di 175 peticion di empresarionan cu a aplica pa e fiansa special aki. Qredits a haci un analisis social y a raporta con e fondonan a wordo usa, e yudansa aki tabata un โ€˜spin-off effectโ€™ pa nos economia. Durante 2020 y 2021, Qredits a facilita financiamento na un total di 3 miyon florin atrabes di โ€˜bridge loansโ€™. E fiansanan facilita ta representa 102 compania chikito local cu tabata tin necesidad di werk kapitaal pa nan por a resisti e impacto financiero negativo di e pandemia di Covid-19.

Minister Maduro a trece dilanti cu locual oposicion ta trece dilanti no ta cuadra cu berdad, pasobra Parlamento a wordo informa adelanta y a wordo brinda tur informacion di e donacion na Qredits. E tempo ey Minister di Finansa a pidi conseho di Departamento Economico y a informa Departamento di Finansa riba e peticion di Qredits pa ricibi fondo di gobierno. Ademas esaki ta forma parti di e Presupuesto 2020 cual a wordo aproba unanimamente pa Parlamento di Aruba. Goberna den tempo di pandemia ta algo serio y Minister Maduro ta lamenta y condena cu oposicion kier bin hunga wega y no ta haci nan ‘huiswerk’ y como representante di pueblo ta demostra cu nan ta ‘inhoudelijk nul komma nul’.

