Premier Evelyn Wever – Croes: 𝗘 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗢 𝗣𝗔 𝗨𝗡 𝗘𝗦𝗧𝗜𝗟𝗢 𝗗𝗜 𝗕𝗜𝗗𝗔 𝗦𝗔𝗟𝗨𝗗𝗔𝗕𝗘𝗟 𝗧𝗜𝗡 𝗨𝗡 𝗣𝗔𝗣𝗘𝗟 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗗𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗘𝗩𝗘𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗜 𝗘𝗡𝗙𝗘𝗥𝗠𝗘𝗗𝗔𝗗𝗡𝗔𝗡 𝗡𝗢 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗠𝗜𝗦𝗜𝗕𝗘𝗟

ORANJESTAD – Diahuebs a tuma luga inauguracion oficial di e โ€œHealthy Lifestyle Center Arubaโ€ / Centro pa un Estilo di Bida Saludabel. Na e ocasion Prome Minister Evelyn Wever – Croes a hiba palabra poniendo enfasis riba e importancia di hiba un estilo di bida saludabel. Alabes a extende invitacion na tur persona cu kier haci un cambio di estilo di bida pa acudi na e centro cerca e profesionalnan. Realisacion di e proyecto aki no tabata posibel sin e vision y determinacion di Minister Dangui Oduber.

Desde aรฑa 2019 Ministerio di Turismo y Salud Publico conhuntamente cu Departamento di Salud Publico y PAHO a cuminsa traha riba e Plan di Accion Nacional Multisectoral pa Enfermedadnan No Transmisibel. E plan aki a wordo concretisa na 2019 y a lansa e Plan 2020 – 2030.

Prome Minster Wever – Croes a expresa cu ta sumamente orguyoso cu bou di Gabinete Wever – Croes II ta cumpli e deseo grandi aki di traha riba e centro aki, paso e centro lo traha riba prevencion cual lo ta e unico manera cu por keda cu un seguro medico pagabel pa garantisa bienestar di tur hende. Realidad ta cu edad di nos ciudadanonan ta birando mas halto, y remedinan y tratamento ta hopi mas costoso, pesey prevencion ta e solucion. Si bo no kier haci e cambio pa bo mes, hacie pa bo famia y esnan cu bo ta stima, y kisas door di esaki bo por haya hopi mas bida y salud pa bo por pasa cu nan.

๐—œ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜‚๐—ป ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—น๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฏ๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ ๐˜€๐—ฎ๐—น๐˜‚๐—ฑ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฒ๐—น

Hiba un bida saludabel ta hopi importante den diferente sentido. Prome Minister Wever – Croes a conta con aรฑa pasa el a sinti un dolor fuerte den su stoma, cual a conclui cu el a bin debi na su estilo di bida cu no tabata saludabel. Despues di a haci un cambio di estilo di bida pa uno mas saludabel, awor e ta sinti hopi mas mihor.

Esaki ta un ehempel di e importancia pa hiba un bida saludabel, sinembargo tur hende ta conoci di un forma of otro cu enfermedadnan di curason, cancer, diabetis o malesanan respiratorio cronico, cu ta forma parti di un lista basta amplio di enfermedad no transmisibel.

๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฒ๐—ป๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐—ฒ๐—ฑ๐—ฎ๐—ฑ๐—ป๐—ฎ๐—ป ๐—ป๐—ผ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—บ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ฏ๐—ฒ๐—น

E Centro pa un Estilo di Bida Saludabel por hunga un papel importante den prevencion di enfermedadnan no transmisibel. Profesionalnan riba e terenonan relevante lo tin espacio pa yuda personanan y guianan pa hiba un bida mas saludabel y pa asina preveni enfermedadnan no transmisibel. Tin biaha un hende mester djis untiki ayudo pa nan por logra e cambio di estilo di bida cu nan tin mester. Sea ta cu habito di come, no ta haci ehercicio, tin un estilo di bida demasiado ocupa, stress of no ta drumi bon, e profesionalnan lo por yuda cu ne. Invitacion ta bay na cada persona cu ta sinti cu nan ta hibando un estilo di bida cu no ta saludabel suficiente, pa acudi na e Centro pa un Estilo di Bida Saludabel.

Por ultimo, Prome Minister Wever – Croes a gradici tur esnan cu ta trahando pa conscientisa y yuda den prevencion pa hopi tempo caba. Alabes ta felicita Minister Dangui Oduber cu a persisti riba e plan cu el a cuminsa traha riba dje for di 2019 cual ta muestra cu, cu vision y determinacion bo ta logra tur cos den bida. โ€˜Ohala Aruba henter por haci bon uzo di e oportunidad aki.โ€™

