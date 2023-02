Prome Minister Evelyn Wever-Croes: 𝗚𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗔𝗿𝘂𝗯𝗮 𝗮 𝗰𝘂𝗺𝗶𝗻𝘀𝗮 𝗱𝗶𝗮𝗹𝗼𝗴𝗼 𝗰𝘂 𝘀𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗥𝗜𝗕𝗔 𝗧𝗢𝗣𝗜𝗖𝗢𝗡𝗔𝗡 𝗗𝗜 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗡𝗔𝗡𝗖𝗜𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗬 𝗥𝗘𝗣𝗔𝗚𝗢 𝗗𝗜 𝗘 𝗗𝗘𝗕𝗘 𝗬 𝗖𝗢𝗛𝗢

Gobierno di Aruba a cuminsa cu e dialogo cu Secretario di Estado Alexandra van Huffelen riba e tema di refinanciamento y repago di e debe cu Aruba tin cu Hulanda. Manera ya conoci, durante pandemia Hulanda a fia Aruba 915 miyon florin cu a permiti Aruba di por sigui draai su gobernacion, cubri gastonan y pa atende cu e crisis grandi di corona, e aspectonan medico di dje pero tambe pa yuda e companianan cu tabata luchando na e momento ey door cu e economia a wordo afecta, pa asina mantene e trahadonan riba payroll y pa nan no cera. Tambe e placa aki a yuda cu FASE pa esnan cu a perde nan trabou.

โ€œE fiansa aki ta uno grandi y nos ta gradici di a logra hayโ€™e durante e pandemia y awor mirando cu e debe ta vence na october 2023, mester reuni y papia over di e repago. Prome cu e reunionnan a cuminsa nos a cuminsa papia riba e posibilidad di repago, e termino, e interes y e temporada etc. Na luna di maart lo bin un delegacion pa sigui cu e conversacionnan aki. Mi tin tur confiansa cu nos ta bay keda cla cu e tema aki prontoโ€, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

Un otro tema cu tambe a wordo trata cu Van Huffelen ta e tema di COHO. Na januari ultimo durante e reunionnan entre e paisnan di Reino na Sint Maarten a yega na un acuerdo cu ta kita e COHO for di mesa y na su luga ta bin e โ€˜onderlinge regelingโ€™ di cual tabata falta algun detaye cu mester a wordo finalisa. Prome Minister a indica cu e trabounan aki tambe ta kedando cla pa otro luna firma esaki.

โ€œCombersacionnan ta bayendo bon. Naturalmente tin mas tema pa discuti. Importante ta pa compronde otro bon pa e aรฑa aki ta uno exitoso pa Aruba. Den union y cu hopi positivismo nos lo logra tur loke nos propone na bienestar y prosperidad di nos puebloโ€, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.

