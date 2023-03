𝗜𝗡𝗦𝗖𝗥𝗜𝗣𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗔 𝗛𝗔𝗕𝗥𝗜 𝗣𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗘𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗗𝗜 𝗣𝗢𝗘𝗧𝗔 𝗗𝗜 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗜𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟯

๐˜Œ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ญ๐˜ถ๐˜จ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ข 15 ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ข๐˜ณ๐˜ต ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜Š๐˜ข๐˜ด ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜Š๐˜ถ๐˜ญ๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข

E preparacionnan ta andando di parti Comision Celebracion Dianan Nacional (CCDN), Departamento di Cultura Aruba (DCA), bou auspicio di Ministerio di Cultura hunto cu Comision Arte di Palabra (CAdP) y Fundacion Corector di Papiamento (FCdP) pa organisa un bes mas e prestigioso competencia di Poeta di Patria pa aรฑa 2023.

Un invitacion na tur escritor, poeta y declamado di 21 aรฑa of mas, pa haci e uzo di e oportunidad y inscribi pa participa. Trece bo inspiraciรณn y creacion y skirbi bo poema na nos dushi Papiamento.

E inscripcion pa Poeta di Patria ta habri. E evento Poeta di Patria 2023 lo tuma luga dia 15 di maart proximo, na Cas di Cultura. Por inscribi te cu dia 3 di maart y entrega di poema digital ta te cu dia 6 di maart 2023. Pa inscribi, manda un mail cu bo nomber y fam, number di telefon y fecha di nacemento. Pa entrega di poema digital, pone titulo di bo poema y nomber di autor.

๐˜š๐˜ช๐˜จ๐˜ถ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ญ๐˜จ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ข ๐˜ค๐˜ถ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ช๐˜ฑ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ค๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ช ๐˜ค๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ช๐˜ฑ๐˜ข:

E tema pa e aรฑa aki ta โ€œArubaโ€

E participante por enfoca riba tur locual ta identifica cu cultura di nos Pais Aruba. E exigencianan pa un poema ta lo siguiente:

1). E poema mester tin entre 4 cu 9 strofa;

2). Cada strofa mester contene 4 verso (regel);

3). E poema por rima;

4). E poema mester ta na Papiamento;

5). E poema mester expresa mensahe relaciona cu e tema: Aruba y su Cultura;

6). Cada Poeta por participa cu un (1) poema;

7). Ultimo dia pa entrega ta: 4 di maart 2023.

Tur esnan interesa por manda nan poema na artedipalabra@gmail.com. Ta recorda cu tur participante mester tin minimo 21 aรฑa.

๐˜•๐˜ช๐˜ง๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ค๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ข/๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ข?

Un poema ta un texto poetico cu ta consisti di un of mas strofa. Un escritor cu ta skirbi poema, nos ta yama poeta. Un poeta ta expresa su emocion, sintimento y estado di animo pa medio di un poema. Mayoria biaha un poeta no ta conta un storia den un poema, pero e ta expresa emociรณn y pensamento.

๐˜–๐˜ณ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ญ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ข, ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ข ๐˜ต๐˜ข ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ค๐˜ช ๐˜ถ๐˜ป๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช:

1. Lenguahe corporal,

2. Stem; bon uzo di entonacion y volumen

3. Articulacion: pronuncia e plabranan bon y cla.

4. E idea ta pa e traspasa sintimento pโ€™e publico.

Pa mas informacion riba Competencia Poeta di Patria 2023 por haci esaki via di e mail artedipalabra@gmail.com of por yama na Departamento di Cultura tel: 5822185

