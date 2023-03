Premier Evelyn Wever – Croes: 𝗣𝗔𝗕𝗜𝗘𝗡 𝗔𝗥𝗨𝗕𝗔 𝗘𝗔𝗚𝗟𝗘 𝗕𝗘𝗔𝗖𝗛, 𝗕𝗔𝗕𝗬 𝗕𝗘𝗔𝗖𝗛 𝗬 𝗔𝗥𝗔𝗦𝗛𝗜 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔 𝗗𝗘𝗡 𝗧𝗢𝗣 𝗕𝗘𝗔𝗖𝗛𝗡𝗔𝗡 𝗗𝗘𝗡 𝗖𝗔𝗥𝗜𝗕𝗘 𝗬 𝗡𝗔 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗢 𝗩𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗶 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝘂𝗻𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗰𝘂 𝗽𝗼𝗰𝗼 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗼.

E premio โ€œ2023 Travelers Choice Best of the Best Awardโ€, ta wordo otorga a base di โ€˜reviewsโ€™ haci door di bishitantenan riba e website di Tripadvisor. Banda di e hecho cu Eagle Beach a sali number uno den e categoria Caribe, Eagle Beach a clasifica na di dos luga den e top mundial. Otro playanan na Aruba cu tambe a aparece den e top 25 den Caribe ta Baby Beach na number 19 y Arashi an number 23.