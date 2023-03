SER ta emití konseho riba proposishon pa revisá OB

WILLEMSTAD, 3 di mart 2023 – Konseho Sosial Ekonómiko (SER), den su último informe ku a sali e siman aki, ta duna su opinion ekstenso riba e areglonan nobo ku Minister di Finansa kier introdusí den impuesto riba benta (Omzetbelasting, OB). E areglonan nobo proponé tin di aber spesífikamente ku introdukshon di e posibilidat pa retené i remití parti di OB dor di bankonan lokal, ampliashon di tax and duty-free shopping pa turistanan, eksonerashon di derechonan di importashon riba kompranan den zona liber, apuntá empresanan di plataforma online komo kontribuyente di impuesto riba benta i introdukshon di un sistema di kaha, e asina yamá kasstelsel.

Ku e areglonan proponé e minister kier oumentá ingresonan fiskal den futuro serkano.

Mediante revishonnan den e Ordenansa riba Impuesto di Benta 1999, e Ordenansa riba Tarifa di Derechi di Importashon i e Ordenansa general riba Impuesto, lo intentá aselerá i garantisá entradanan di OB. Den mesun rosea kier hasi un intento, mediante e modifikashonnan legislativo proponé, pa mehorá e posishon kompetitivo di Kòrsou kompará ku otro destinashonnan turístiko den Karibe i konvertí Kòrsou den un destinashon tax & duty-free pa turistanan. Ampliashon di e régimen di kompra tax & duty-free, lo oumentá, na un banda, e nivel di kompranan turístiko, i mas aleu, lo stimulá mas aktividat komersial. Asina ei e pensamentu ta.

E nesesidat di modifiká e Ordenansa riba Impuesto di Benta ta derivá, ademas, pa evitá kompetensia no deseá den situashonnan kaminda empresanan di plataforma online (manera Airbnb i otronan) ofresé servisionan na nòmber di esnan ku ta disfrutá di virtut di propiedat, poseshon o derechi limitá riba vienes inmóbil.

Durante e periodo tras di lomba SER a hasi un análisis profundo riba e medidanan fiskal proponé i a emití su informe e siman aki.

SER adviseert over voorgenomen herziening OB

WILLEMSTAD, 3 maart 2023 – De Sociaal-Economische Raad (SER) spreekt zich in zijn jongste advies, dat deze week is verschenen, uit over de voorgestelde nieuwe regelingen die de Minister van Financiën wil invoeren in de omzetbelasting (OB).

De nieuwe regelingen hebben betrekking op de invoering van inhouding en afdracht van een deel van de verschuldigde omzetbelasting door lokale banken, tax & duty free winkelen voor toeristen, vrijstelling van invoerrechten bij aankopen in de economische zone, de aanwijzing van online platform bedrijven als belastingplichtige voor de omzetbelasting en de invoering van het kasstelsel.

De bewindsman beoogt hiermee binnen afzienbare tijd de belastingopbrengsten te verhogen.

Door middel van het doorvoeren van wijzigingen in de Landsverordening omzetbelasting 1999, de Landsverordening tarief van invoerrechten en de Algemene landsverordening Landsbelastingen wordt getracht de inning en afdracht van de OB te bespoedigen en te verzekeren. Tevens wordt via deze wetswijzigingen getracht de concurrentiepositie van Curaçao te verbeteren ten opzichte van andere toeristenbestemmingen en Curaçao een omzetbelastingvrije en invoerrechtenvrije bestemming te maken. De uitbreiding van de regeling tax & duty free winkelen is gericht op enerzijds verhoging van het bestedingsniveau van toeristen op Curaçao en anderzijds stimulering van de bedrijvigheid onder winkeliers.

De noodzaak tot wijziging van de omzetbelastingwet vloeit verder voort uit de wenselijkheid om oneigenlijke concurrentie te voorkomen in situaties waarbij platformbedrijven (zoals Airbnb) diensten aanbieden namens degenen die het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een onroerende zaak.

De SER heeft zich in de afgelopen periode uitvoerig gebogen over de voorgestelde fiscale maatregelen en deze week zijn advies uitgebracht.

SER Curaçao advises on proposed revision of OB

WILLEMSTAD, March 3, 2023 – The Social and Economic Council (SER) of Curaçao, in its latest advice, released this week, speaks out on the proposed new regulations that the Minister of Finance wants to introduce in the turnover tax (Omzetbelasting, OB).

These new regulations relate to the introduction of withholding and remittance of part of the turnover tax due by local banks, tax- & duty-free shopping for tourists, exemption from import duties on purchases in the Free Economic Zone, the designation of online platform companies as taxpayers for sales tax and the introduction of the cash accounting system.

With these, the minister aims to increase tax revenue in the foreseeable future.

Through the implementation of amendments to the Landsverordening omzetbelasting 1999, the Landsverordening tarief van invoerrechten and the Algemene landsverordening Landsbelastingen, an attempt is being made to speed up and ensure the collection and remittance of OB. Also, through these legislative amendments, an attempt is being made to improve Curaçao’s competitive position vis-à-vis other tourist destinations and make Curaçao a sales tax and duty free destination. The expansion of the tax & duty-free shopping scheme is aimed at increasing the spending level of tourists on Curaçao on the one hand and stimulating activity among shopkeepers on the other.

The need to amend the Turnover Tax Ordinance further stems from the desirability of preventing unfair competition in situations where platform companies (such as Airbnb) offer services on behalf of those who have the enjoyment by virtue of ownership, possession or limited right of immovable property.

The SER has considered the proposed tax measures in detail over the past period and released its opinion this week.