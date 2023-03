𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗗𝗨𝗥𝗢 𝗔 𝗥𝗘𝗨𝗡𝗜 𝗖𝗨 𝗘 𝗔𝗥𝗧𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗩𝗔𝗡𝗘𝗦𝗦𝗔 𝗣𝗔𝗨𝗟𝗜𝗡𝗔 𝗣𝗔 𝗥𝗘𝗣𝗔𝗦𝗔 𝗗𝗘𝗧𝗔𝗬𝗘𝗡𝗔𝗡 𝗗𝗜 𝗘 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗧𝗨𝗔 𝗗𝗜 𝗩𝗜𝗥𝗚𝗜𝗡𝗜𝗔 𝗖𝗨 𝗟𝗢 𝗕𝗜𝗥𝗔 𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗣𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗠𝗘𝗠𝗢𝗥𝗔 𝗘 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗬 𝗔𝗕𝗢𝗟𝗜𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗜 𝗦𝗖𝗟𝗔𝗩𝗜𝗧𝗨𝗗 𝗡𝗔 𝗔𝗥𝗨𝗕𝗔

Aruba tambe conoce su historia di sclavitud. Aunke no na gran escala, na Aruba tambe tabata tin catibo. E parti aki di nos historia no ta mucho conoci den comunidad, ya cu na Aruba masha poco ta wordo papia riba e topico aki. Den nos sistema di eseรฑansa tampoco no ta dedica hopi na e historia aki di nos Pais. Na vispera di e di 160 aรฑa di Abolicion di Sclavitud denter di Reino Hulandes, Minister Maduro ta trahando pa e historia aki por wordo conoci den comunidad, den les na nos scolnan y tambe pa Aruba por conta cu un monumento na unda nos por conmemora e historia di sclavitud y su abolicion na Aruba. Pa e ultimo aki, siman pasa Minister Maduro a reuni cu e artista Vanessa Paulina, kenda a ilustra y duna cara na Virginia Dementricia, e catibo rebelde di Aruba, cu ta bira nos monumento pa conmemora e historia y abolicion di sclavitud na Aruba.

๐˜๐˜ช๐˜ณ๐˜จ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช๐˜ข ๐˜‹๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ช๐˜ข ๐˜ข ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ข ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฉ๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ด๐˜ค๐˜ญ๐˜ข๐˜ท๐˜ช๐˜ต๐˜ถ๐˜ฅ

Virginia Dementricia tabata un catibo propiedad di Jan van der Biest cu tabata doรฑo di e cunucu na San Barbola. Den su aรฑanan di adolescencia, Virginia a cuminsa rebeldia contra su doรฑo. Virginia tabata bisti e paรฑanan di e seรฑora di cas y tabata cana rond riba caya cu nan. Algo pa cual ela haya castigo y a wordo mara na cadena. Esaki no a stop Virginia y ela sigui rebeldia, keda castiga pa bolbe sigui rebeldia y purba scapa. Asina por lesa den archivonan colonial, cu na aรฑa 1860 Virginia a bay cera pa scapa, lanta falso testimonio y falta respet. Ela wordo cera ocho dia den prison na Fort Zoutman. Un bes den libertad, ela bolbe bay cera pa haci desorden publico y lanta contra Polis. E biaha aki Virginia a haya castigo di 14 sota di sweep. E doรฑo no tabata por mas cu Virginia y e aรฑa ey mes Van der Biest a bende Virginia pa 140 florin na un doรฑo di catibo na Corsou. Despues di esaki mucho no ta conoci kico a pasa cu Virginia. Un cos ta sigur, Virginia Dementricia ta un catibo cu a rebeldia contra e sistema inhumano cu sclavitud ta trece cune.

๐˜๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ข ๐˜—๐˜ข๐˜ถ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ต๐˜ข ๐˜ช๐˜ญ๐˜ถ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ข ๐˜บ ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ข๐˜ณ๐˜ข ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜๐˜ช๐˜ณ๐˜จ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช๐˜ข

Na aรฑa 2008 e artista Vanessa Paulina a exhibi su obra Virginia durante e exposicion ‘Herencia di Sclavitud 2008’ na Museo Historico na Fort Zoutman. Vanessa a keda inspira na momento cu ela lesa e storia di e catibo Virginia cu ta wordo conta den e buki ‘Slaven zonder plantage, slavernij en emancipatie op Aruba’ di sr. Luc Alofs. E publicacion y ilustracion ta pone cu Virginia su storia ta sali for di archivonan colonial y ta bira conoci como e catibo hende muhe cu a lucha contra e sistema inhumano di sclavitud y a rebeldia contra esaki sin violencia pa e por ta liber.

๐˜Œ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ถ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜๐˜ช๐˜ณ๐˜จ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ข ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข ๐˜ด๐˜ค๐˜ญ๐˜ข๐˜ท๐˜ช๐˜ต๐˜ถ๐˜ฅ ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ˆ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฃ๐˜ข

Despues di 160 aรฑa cu sclavitud a wordo aboli den Reino Hulandes y na Aruba, te ainda na nos Pais no tin un monumento cu ta recorda e victimanan y e heroenan cu a lucha contra e sistema inhumano di sclavitud. E storia di Virginia ta recorda nos cu resistencia no mester ta cu violencia, pero cu curashi y persistencia. Ta poco biaha den nos historia na Aruba nos ta topa cu hende muhenan cu ta rebeldia, pesey nan storia ta digno di wordo conta pa nan sirbi di ehempel y inspiracion pa para contra tur tipo di abuso y di situacion inhumano. Sclavitud ta un parti scur di e Reino Hulandes cu nos ta forma parti di dje. Semper na Aruba e anhelo a biba pa ta liber di tur forma di opresion y Virginia ta recorda y inspira nos pa como Pueblo nunca sucumbi pa trato inhumano y pa semper lucha pa ta liber. Hunto cu Vanessa, Minister Maduro a repasa detayenan di e estatua di Virginia cu lo wordo traha riba e retonde di Paperklip cu ta keda den cercania di e cunuco di San Barbola unda Virginia a biba, traha y lucha contra e sistema inhumano di sclavitud.

