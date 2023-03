𝘔𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳 𝘥𝘪 𝘊𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘺 𝘊𝘰𝘮𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘊𝘦𝘭𝘦𝘣𝘳𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯 𝘋𝘪𝘢𝘯𝘢𝘯 𝘕𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘵𝘢 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘢: 𝗕𝗔𝗡 𝗖𝗘𝗟𝗘𝗕𝗥𝗔 𝗘 𝗗𝗜 𝟰𝟳 𝗔𝗡̃𝗔 𝗗𝗜 𝗡𝗢𝗦 𝗗𝗜𝗔 𝗗𝗜 𝗛𝗜𝗠𝗡𝗢 𝗬 𝗕𝗔𝗡𝗗𝗘𝗥𝗔 𝗗𝗘𝗡 𝗨𝗡𝗜𝗢𝗡

Nos a drenta luna di maart, un luna hopi special pa nos Pais Aruba. Dia 18 di maart ta nos Dia Nacional, Dia di Himno y Bandera. Comision Celebracion Dianan Nacional CCDN un biaha mas ta preparando varios actividad nacional den cuadro di celebracion di e 47 aniversario di nos Himno y Bandera. E lema di e aรฑa aki โ€˜ Union ta e forsa di nos baranca tan stimaโ€™.

๐˜๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ข๐˜ญ ๐˜œ๐˜ฏ ๐˜Š๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ข ๐˜ˆ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฃ๐˜ข ๐˜ด๐˜ถ ๐˜๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜บ ๐˜‰๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข

E prome fin di siman di evento ta cuminsa diabierna awo, dia 10 di maart riba Plaza Libertador G.F. Betico Croes. CCDN hunto cu Comision Pro Cultura ta organisa e festival โ€˜Un Canto pa Aruba su Himno y Banderaโ€™, categoria di mucha y hoben. Esaki lo ta dianan 10 y 11 di maart. Lo bay tin un total di 40 particpante y 13 agrupacion musical. E Himno di Aruba lo wordo presenta pa alumnonan di Colegio Sagrado Curason y Sint Aloysius School. Riba diadomingo 12 di maart Aruba lo por gosa di varios composicion nobo den e festival โ€˜Un Canto Pa Aruba su Himno y Banderaโ€™ categoria adulto, cu ta wordo organisa hunto cu Fundacion Cultural di Festivalnan Folklorico. Lo bay tin un total di 23 participante y 13 agrupacion musical. Tur e tres anochinan aki lo tin mas di 40 tent di cuminda crioyo, cos dushi y artesania local.

๐˜—๐˜ฐ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜—๐˜ข๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ข

Dia 15 di maart nos comunidad ta invita pa bin presencia e evento di poema dedica na Aruba, Poeta di Patria den Cas di Cultura. E tema pa e aรฑa aki ta ‘Aruba’ y e anochi aki e participantenan lo trece nan inspiracion y creacion dedica na Pais Aruba den nos dushi idioma Papiamento. Entrada pa e evento Poeta di Patria ta gratis y ta cuminsa for di 7 or di anochi.

๐˜”๐˜ข๐˜ฏ๐˜ช๐˜ง๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ค๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜Š๐˜ถ๐˜ญ๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข๐˜ญ

Dia 17 di maart nos ta topa un biaha mas riba Plaza Libertador G.F. Betico Croes na unda lo tuma luga e Manifestacion Cultural cu lo cuminsa pa 6 or di atardi cu Feria di benta di cuminda, cos dushi y artesano. Riba escenario Academia Musical Harpa y Cuarta bou encargo di Edgard Kelkboom lo percura pa deleita e publico cu nan dushi musica y pa 8 or e programa oficial ta cuminsa cu discurso di Minister di Cultura, sigui pa un show cultural di canto, baile, poesia y musica di un orkesta bou encargo di e talentoso Chris Kross. E anochi lo finalisa cu un presentacion di Musical Time.

๐˜ˆ๐˜ค๐˜ต๐˜ฐ ๐˜—๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ข๐˜ณ

Dia 18 di maart riba Dia di Himno y Bandera, Pueblo ta keda invita pa e Acto Protocolar riba Plaza Libertador G.F. Betico Croes na unda cu Minister President Wever-Croes lo hiba discurso sigui pa un Aubade. E mainta aki ta cuminsa 8or y mey cu coro musical forma pa muchanan di Scol di Colegio Laura Wernet Paskel, Colegio San Hose y Maria School, cu ta wordo reforsa pa Coro Tutti Frutti y acompaรฑa musicalmente pa Caribbean Combo di Scol di Musica Rufo Wever.

๐˜‹๐˜ฆ๐˜ด๐˜ง๐˜ช๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜Ž๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜œ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ข

Despues di e parti protocolar ta sigui e desfile di nos gruponan uniforma di scout, gubernamental, deportivo y cultural pa clausura e celebracion na Dia di Himno y Bandera na Plaza Libertador G.F. Betico Croes.

๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ถ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฐ ๐˜Œ๐˜ด๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ข๐˜ณ

CCDN a prepara tambe un concurso escolar di pintura pa tur scol preparatorio y basico participa. E tema ta e 6 districtonan di Aruba, Oranjestad, Noord, Paradera, Santa Cruz, Savaneta y San Nicolas. Muchanan mester uza nan fantasia y creatividad pa pinta kico pa nan ta haci cada districto special. Mester entrega e pintura bek na scol y na scol mes lo scoge e miho pintura di cada klas y entrega esaki na CCDN. CCDN hunto cu un comision di maestro lo scoge un ganador di cada categoria. Lo tin premio pa Scol Preparatorio y Scol Basico pa klas 1 y 2, klas 3 y 4, klas 5 y 6.

๐˜’๐˜ช๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ข ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ค๐˜ฐ

E biaha aki tambe lo tin un ‘Kibra Coco’ pa asina e muchanan por haya sa mas di Aruba. Riba e pintura di e concurso nacional, lo tin un QR Code cu cual e muchanan hunto cu nan famia por participa contestando pregunta relaciona cu e simbolonan nacional di nos Pais. E famia cu contesta mas lihe y tin mas pregunta bon contesta ta gana premio.

๐˜๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฐ – ๐˜’๐˜ช๐˜ค๐˜ฐ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ด ๐˜ต๐˜ข ๐˜จ๐˜ถ๐˜ด๐˜ต๐˜ข ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ด ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ˆ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฃ๐˜ข?

CCDN a prepara e concurso ‘Kico nos ta gusta mas di Aruba’ pa crea un movecion di cual tur scol preparatorio y basico por traha y manda un video di 30 seconde maximo pa mustra kico nan ta gusta mas di Aruba. Hunto cu nan docente lo por traha un video grabando cu un celular un bunita mensahe di nan klas โ€˜Kico nan ta gusta mas di Aruba.’ Pa e video cu miho creatividad y mensahe lo tin un premio pa e klas.

๐˜Š๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜บ ๐˜‰๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข 2023

Tur club of organisacion cu tin un evento relaciona cu Dia di Himno y Bandera, por manda CCDN, nan flyer of informacion (no mas tarda cu 8 di maart), di nan evento pa esaki por wordo poni den e calendario cultural cu lo wordo publica den medionan di comunicacion. E informacion por wordo manda na e-mail adres CCDN@cultura.aw .

๐˜Ž๐˜ณ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ช๐˜ค๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฐ

Minister di Cultura y CCDN ta gradici tur instancia y persona cu ta aporta pa haci e celebracion di nos Dia di Himno y Bandera uno digno di Pais Aruba, e.o. esnan gubernamental, Departamento di Cultura, KPA, DOW y IBISA, masha danki pa nan cooperacion. Ta gradici specialmente nos companianan estatal SETAR NV, Utilities Aruba NV, WEB Aruba NV y NV Elmar Aruba y tambe UNOCA, pa nan contribucion pa yuda engrandece e celebracion di Dia di Himno y Bandera 2023.

๐˜๐˜ฏ๐˜ท๐˜ช๐˜ต๐˜ข๐˜ค๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ข ๐˜—๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ข

Pueblo ta keda cordialmente invita pa hunto nos celebra nos Dia di Himno y Bandera 2023 den gran forma. Ban asisti na e eventonan organisa pa Gobierno di Aruba y tambe den esnan den bario. Laga nos hisa Bandera di Aruba na nos cas y negoshi. Ban bisti nos flanel di Aruba y pone banderin na nos auto pa asina mustra nos amor Patrio celebra riba Dia di Himno y Bandera.

๐˜—๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ข

Minister Maduro ta gradici Prensa di antemano pa nan cooperacion, presencia y promocion di e actividadnan cultural cu lo tuma luga rond di nos isla den e luna cu nos ta celebra nos Dia di Himno y Bandera.

