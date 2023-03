Prome Minister Evelyn Wever-Croes: 𝗣𝗥𝗢𝗠𝗘 𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘𝗥 𝗘𝗩𝗘𝗟𝗬𝗡 𝗪𝗘𝗩𝗘𝗥-𝗖𝗥𝗢𝗘𝗦 𝗟𝗢 𝗧𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗡𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗗𝗜 𝗛𝗘𝗡𝗗𝗘 𝗠𝗨𝗛𝗘 𝗡𝗔 𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗡𝗔𝗡 𝗨𝗡𝗜.

Na New York y na Nacionnan Uni ta bay tuma luga conferencia riba e tema di Hende Muhe cu ta e di β€œ67th Commission States of Women”. Cada aΓ±a Nacionnan Uni ta trece tur e delegadonan e miembronan e ministernan encarga y presidente di diferente pais hunto.

Durante e conferencia lo trata e tema di hende muhe, e posicion di hende muhe y unda e hende muhe mester haya mas empuhe pa logra kibra desigualdad entre hende muhe y hende homber. Den e conferencia lo mira kico mester haci pa garantisa pa den futuro e hende muhenan por keda ocupa posicionnan clave tur caminda.

Den un declaracion di Prome Minister Sra. Evelyn Wever Croes, e ta haya cu ta necesario pa tin representacion di hende muhe tur caminda specialmente na posicionnan unda ta tuma decisionnan importante di un pais, pasobra ta asina so ta tene cuenta cu loke ta derecho y necesidad di hende muhe. Nacionnan Uni tur aΓ±a ta haci e conferencia aki y Prome Minister Sra. Evelyn Wever Croes e siman aki lo ta na Nacionnan Uni pa atende e conferencia y representa Reino Hulandes.

Durante e conferencia ta bay tin un debate general den e sala grandi di Nacionnan Uni unda Prome Minister lo participa y tambe lo tin loke ta yama Ministerial Roundtables cu participacion tambe di nos Prome Minister Sra. Evelyn Wever Croes. Durante e conferencianan lo trece padilanti e avancenan cu tin riba e tereno y derecho di hende muhe aki na Aruba. Algo hopi importante cu Minister Presidente lo hiba cu ne na e conferencia, ta mustra kico Aruba ta haciendo pa promove e mucha muhenan e hoben femenino cu tambe por haya oportunidad igual. No ta un secreto kico a logra den e mandatario su generacion y esey ta danki na e trabou duro di esunnan prome cune cu a hacie y awor mester sigui cu e trabou duro ey di crea oportunidadnan pa Aruba su mucha muhe y pa e hobennan tin participacion aki na Aruba. E reunionnan lo ta hopi interesante, y e tema di Aruba lo ser trata.

Tambe lo trece dilanti kico Reino Hulandes ta haciendo riba e tereno aki.

