𝘔𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳 𝘌𝘯𝘥𝘺 𝘊𝘳𝘰𝘦𝘴: 𝗔 𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮 𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝗼 𝗻𝗼𝗯𝗼 𝗰𝘂 𝗖𝗕𝗡, 𝗰𝘂𝗮𝗹 𝘁𝗮 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼𝘀𝗼 𝗽𝗮 𝗱𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗔𝗿𝘂𝗯𝗮.

Dialuna mainta, durante Conferencia di Prensa Extraordinario, Minister di Enseรฑansa y Deporte Endy Croes a anuncia cu a firma un contracto nobo cu CBN pa Lotto pa Deporte. Minister Endy Croes a expresa u e deseo cu tabatin pa negosha un miho contracto pa deporte di Aruba ta pa motibo cu e fondonan di Lotto pa Deporte no tabata yega na su destinacion. Gran parti di e fondo di Lotto pa Deporte tabata bay pa otro destinacion y no pa e deportistanan di pais Aruba. Minister Endy Croes a sigui bisa durante e conferencia di prensa cu e gobierno di turno e tempo ey, a dicidi di traspasa e operacion di Lotto pa Deporte completamente den man di Canada y a lanta Canadian Bank Note Company Aruba (CBNA). Desde aรฑa 1999 pa aรฑa 2011 Canada tabatin contracto cu Lotto pa Deporte, unda cu nan tabatin un management fee di 8.25 porciento. Na aรฑa 2011, 8.25 porciento a bira 23.5 porciento, cual ta un inhusticia total. Por mira cu di aรฑa 2011 pa aรฑa 2020, CBN y CBNA a ricibi 104 miyon florin y Stichting Sportsubsidie Aruba a haya solamente 34 miyon florin. E no tabata un negociacion facil, pero den luna di februari di aรฑa 2023, Gobierno di Aruba a logra firma un contracto legitimo cu CBN. A bolter e contracto y awo CBN y CBNA no ta ricibi 23.5 porciento mas, sino 8.25 porciento. Un logro grandi pa deporte di Aruba. Deportistanan mester ta central y ta pa nan a hiba e lucha aki.