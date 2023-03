Notisia di polis di djabièrnè 3 di mart te ku djaluna 6 di mart 2023 / Politieberichten van vrijdag 3 maart tot en met maandag 6 maart 2023

Notisia di polis di djabièrnè 3 di mart te ku djaluna 6 di mart 2023

Ladronisia di skuter

Den oranan trempan di tramèrdia riba djadumingu 5 di mart, a drenta keho di ladronisia di un skuter koló pretu di marka Sym, modèl Fiddle, numerá MF-2367. E skuter tabata stashoná na Kaya Theresa F. Ilario i entre 11 or di anochi i 1:30 di mardugá deskonosínan a bai kuné. Ta investigando e kaso.

Skuter hòrtá hañá bèk

Den oranan trempan di mainta riba djadumingu 5 di mart, meldkamer sentral a risibí notifikashon ku a haña un skuter na un kas na Kaya Purunchi. Habitantenan di e kas a haña un skuter koló shinishi ku no ta di nan den nan veranda. E patruya ku a atendé e notifikashon a konkluí ku e skuter probablemente ta prosedente di ladronisia i a hiba esaki warda di polis. E kaso ta bou di investigashon.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djadumingu 5 di mart alrededor di 3.20 or di mardugá a detené un hòmber di 52 aña di edat di inisial J.C.V.H. riba Kaya Korona relashoná ku manehá bou di influensia di alkohòl. Un patruya a nota un pikòp blanku ta kore zeilu riba kaminda den e bario di Nort’i Saliña. E pikòp a hera dal den un palu di lus na kaminda. A para e shofùr pa kòntròl i a detené despues di a konstatá ku e tabata bou di influensia di alkohòl.

Shofùr bou di influensia ta kousa aksidente

Riba djasabra 4 di mart, alrededor di 12:30 or di mardugá a detené un hòmber di 61 aña di edat di inisial G.T.P. riba Kaya Haldu pa manehá bou di influensia. E sospechoso tabata enbolbí den un aksidente. El a bèk i dal den un outo ku tabata stashoná su tras. Na yegada di patruya na e sitio a konstatá ku e sospechoso tabata bou di influensia di alkohòl pa kua a detené.

Aksidente ku skuter

Alrededor di 6.30 or di atardi riba djabièrnè 3 di mart, un aksidente ku un skuter a tuma lugá riba Kaya Platina. Ambulans a transportá shofùr di e skuter pa hòspital pa tratamentu médiko.

Kandela den kas

Riba djabièrnè 3 di mart, meldkamer sentral a risibí notifikashon tokante kandela den un kas situá na Kaya Perla. Un bateria di ‘lithium’ ku tabata den e kas a pega kandela. Brantwer a paga e kandela. No tabatin herido. Sí tabatin daño material.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 3 maart tot en met maandag 6 maart 2023

Diefstal scooter

In de vroege middaguren op zondag 5 maart werd aangifte gedaan van diefstal van een zwarte scooter van Sym, model Fiddle met kenteken MF-2367.

De scooter stond aan de Kaya Theresa F. Ilario geparkeerd en werd tussen 23:00 uur en 01:30 uur door onbekenden meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Aangetroffen scooter

In de vroege ochtenduren op zondag 5 maart kreeg de centrale meldkamer melding over een aangetroffen scooter bij een woning aan de Kaya Purunchi. De bewoners troffen in de ochtend een grijze scooter aan in hun porch die niet van hen was.

De patrouille die de melding attendeerde concludeerde dat de scooter waarschijnlijk afkomstig was van diefstal en nam het mee naar het politiebureau. De zaak wordt onderzocht.

Aanhouding rijden onder invloed

Omstreeks 03.20 uur op zondag 5 maart, werd een 52-jarige man met initialen J.C.V.H. op de Kaya Korona aangehouden wegens het rijden onder invloed. Een patrouille zag een witte pick-up in de wijk Noord Saliña op de weg slingeren. De pick-up botste bijna tegen een aantal lantaarnpalen onderweg. De bestuurder werd gestopt voor controle en werd aangehouden nadat werd geconstateerd dat hij onder invloed van alcohol was.

Bestuurder onder invloed veroorzaakt aanrijding

Op zaterdag 4 maart, omstreeks 00:30 uur werd een 61-jarige man met initialen G.T.P. aangehouden op de Kaya Haldu voor het rijden onder invloed. De verdachte was betrokken bij een aanrijding. Hij ging achteruit en botste tegen de auto die achter hem geparkeerd stond. Bij aankomst van de patrouille op de locatie kon men constateren dat de verdachte onder invloed van alcohol was waarvoor hij werd aangehouden.

Aanrijding scooter

Omstreeks 18:30 uur op vrijdag 3 maart vond een eenzijdige aanrijding met een scooter plaats op de Kaya Platina. De bestuurder werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Brand in woning

Op vrijdag 3 maart kreeg de centrale meldkamer melding van brand in een woning aan de Kaya Perla. Een lithium batterij die in huis was vloog in brand. De brandweer bluste de brand. Er raakte niemand gewond. Wel was er enig materiele schade.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.