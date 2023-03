Prome Minister Evelyn Wever-Croes 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗜𝗦𝗦𝗜𝗘 𝗖𝗢𝗥𝗣𝗢𝗥𝗔𝗧𝗘 𝗚𝗢𝗩𝗘𝗥𝗡𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗔 𝗗𝗨𝗡𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗜 𝗡𝗔𝗡 𝗧𝗥𝗔𝗕𝗢𝗨𝗡𝗔𝗡 𝗡𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗛𝗢 𝗗𝗜 𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘𝗥

1 di mei 2020, durante Gabinete Wever-Croes I y na comienso di e pandemia, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a instala e Commissie Corporate Governance. E comision energeticamente a asumi su tarea y den dos siman a entrega un plan di accion na Prome Minister y riba 18 di mei 2020 e plan y su presupuesto a wordo aproba y e comision a cuminsa traha. E comision cu ta consisti di Presidente seΓ±or Jossy Lacle, y miembronan seΓ±ora Hellen van der Wal, seΓ±or Arie Swaen y seΓ±or Freddys Refunjol, ta haciendo e trabou aki desde e fecha menciona. Na principio nan a compromete nan mes pa un aΓ±a, sinembargo e trabounan a bira mas grandi y a prolonga e comision pa mas tempo. Gobierno di su banda, mesora tambe a compromete su mes pa cumpli cu recomendacionnan di e Commissie Corporate Governance.

Comision di β€œCorporate Governance” ta e organo cu ta encarga cu supervision di companianan estatal riba aplicacion di reglanan di cooperativo gubernamental, y conseha Gobierno riba peticion of no, entre otro riba e perfil, nombracion y retiro di miembronan di hunta di comisarionan y ta regla con pa evita conflicto di interes, y stipula beneficionan primario y secundario pa directornan y pa miembronan di staf. Un logro grandi tambe ta e β€œWever-Croes Norm” den cual ta stipula cu un director di un compania estatal no por ricibi un salario cu ta mas halto cu 130% di e salario di minister president.

Diabierna mainta Commissie Corporate Governance a duna un presentacion na Conseho di Minister. Prome Minister Evelyn Wever-Croes na final di e presentacion a expresa su gratitud y satisfaccion pa e trabou cu e comision ta haciendo desde mei 2020. β€œCommissie Corporate Governance a entrega e concepto di ley y e codigo di Corporate Governance cu ta canando e caminda pa wordo implementa. Esaki ta e base firme pa garantisa integridad den companianan y institutonan di Gobierno. E bunita tambe di esaki ta cu tanto Gobierno como e indentidadnan semi publico awo ta sinti e necesidad di e ley y e codigo”, Prome Minister a remarca.

Prome Minister ta gracidi tambe Minister Ursell Arends cu e tuma esaki over y hunto cu e comision, sigui cu e trabounan pa garantisa integridad na nos pais.

