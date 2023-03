Notisia di polis di djárason 15 di mart te ku djabièrnè 17 di mart 2023 / Politieberichten van woensdag 15 maart tot en met vrijdag 17 maart 2023

Notisia di polis di djárason 15 di mart te ku djabièrnè 17 di mart 2023

Skuter hañá

Riba djaweps 16 di mart meldkamer sentral di polis a risibí notifikashon tokante un skuter ku tabata stashoná kantu di kaminda na Kaya Amsterdam pa un periodo largu. A hiba e skuter kolo oraño, di marka Kymco, numerá MF-2088 warda di polis pa ward’e. Si e skuter aki ta di bo, bin ku un reibeweis, prueba di seguro i ID bálido warda di polis pa buska e skuter.

Kòntròl di tráfiko plania

Den oranan di anochi riba djaweps 16 di mart a tene un control di tráfiko plania riba Kaya Industria. E kòntròl tabata dirigí riba kòntròl di reibeweis i prueba di seguro bálido. A kontrolá un total di dies shofùr.

A duna prosèsferbal pa e siguiente violashonnan:

1x pa manehá sin seguro bálido

2x pa manehá sin reibeweis bálido

1x pa manehá sin faha di seguridat bisti

Durante di e kontrol a detené un persona ku ta permanesé ilegal riba e isla. E no tabatin dokumentunan bálido huntu kuné tampoko. A hiba su outo warda di polis pa ward’e.

Dokumentonan bálido

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario manera menshoná akiriba, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla. E periodo benidero lo bai tene kòntròl regularmente, kaminda lo aktua ku man duru na momentu ku no tin e dokumentunan menshoná ariba na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but.

E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Detenshonnan

Den oranan di atardi riba djaweps 16 di mart a detené un hòmber di inisial R.H.R.C. na Kaya Mozart en konekshon ku e no a duna oido na òrdu di polis. E shofùr e neglishá e señal pa stòp di polis.

Den oranan di mardugá riba djaweps 16 di mart a detené un hòmber di inisial D.O.A. di 47 aña di edat na Kaya Avelino J. (Abechi) Cecilia en konekshon ku manehá bou di influensia. A para e sospechoso komo ku e tabata kore zeilu riba kaminda. Durante di e kòntròl a resultá ku e tabata bou di influensia di alkohòl. A hib’e warda di polis pa un análisis di rosea. A konsekuensia di e resultado di esaki a kita su reibeweis.

Kandela den restorant

Riba djarason 15 di mart meldkamer sentral a risibí notifikashon tokante kandela den un restorant situá na Kaya Libertador Simon Bolivar. Polis a será e kaya pa asina brantwer por a ehersé su tarea trankil. E negoshinan den banda tabatin molèster di huma i mester a habri lugá pa aire pasa. Kousa di e kandela ainda no ta konosí. Trahadónan di e restorant a deklará ku nèt promé ku e kandela a surgi, nan a tende un klap duru. No tabatin niun herido.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 15 maart tot en met vrijdag 17 maart 2023

Aangetroffen scooter

Op donderdag 16 maart kreeg de centrale meldkamer melding over een scooter die voor langere tijd langs de weg stond aan de Kaya Amsterdam. De oranje scooter van het merk Kymco met kentekenplaat MF-2088, is ter bewaring naar het politiebureau gebracht ter bewaring. Is deze scooter van jou? Breng dan een geldige rijbewijs, verzekeringsdocumenten en ID naar het politiebureau om de scooter op te halen.

Geplande verkeerscontrole

In de avonduren op donderdag 16 maart, werd een geplande verkeerscontrole gehouden op de Kaya Industria. De controle was gericht op het controleren van geldige rijbewijzen en verzekeringsbewijzen. Er werden in totaal tien bestuurders gestopt en gecontroleerd.

Hierbij werden voor de volgende overtredingen processenverbaal gegeven:

1x voor het rijden zonder geldige verzekering

2x voor het rijden zonder geldig rijbewijs

1x voor het rijden zonder gordel

Tijdens de controle werd ook een aanhouding verricht van een persoon die zich illegaal op het eiland bevond. Hij had ook geen geldige documenten bij zich. Zijn auto is naar het politiebureau gebracht ter bewaring.

Geldige documenten

KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige bescheiden zoals hierboven genoemd op orde te hebben. Ook het zich houden aan de regels van de verkeersverordening wordt sterk geadviseerd. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland. Er zullen de komende periode regelmatig controles gehouden worden, waarbij er streng wordt opgetreden als je bovengenoemde niet in orde hebt of als je je niet houdt aan de verkeersregels.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Aanhoudingen

Op donderdag 16 maart werd in de middaguren een 20-jarige man met initialen R.H.R.C. aan de Kaya Mozart aangehouden wegens het geen gehoor geven aan vorderingen van de politie. De bestuurder van de auto negeerde een stopteken van de politie.

In de nachtelijke uren op donderdag 16 maart werd een 47-jarige man met initialen D.O.A. op de Kaya Avelino J. (Abechi) Cecilia aangehouden wegens het rijden onder invloed. De verdachte werd gestopt omdat hij aan het slingeren was op de weg. Tijdens de controle toen bleek dat hij onder invloed van alcohol was. Hij werd naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. Als gevolg van het resultaat hiervan werd zijn rijbewijs ingevorderd.

Brand in restaurant

Op woensdag 15 maart kreeg de centrale meldkamer melding over brand in een restaurant aan de Kaya Libertador Simon Bolivar. De straat werd afgezet door de politie zodat de brandweer zijn werkzaamheden rustig kon uitoefenen. De aangrenzende bedrijven hadden rookoverlast en moesten ontluchten. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De medewerkers verklaarden dat ze net voor de brand losbrak, een harde klap hadden gehoord. Er raakte niemand gewond.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.