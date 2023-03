Prome Minister Evelyn Wever-Croes: 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗨𝗥𝗦𝗢 𝗗𝗜 𝗣𝗥𝗢𝗠𝗘 𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘𝗥 𝗡𝗔 𝗔𝗖𝗧𝗢 𝗣𝗥𝗢𝗧𝗢𝗖𝗢𝗟𝗔𝗥 𝗥𝗜𝗕𝗔 𝗗𝗜𝗔 𝗗𝗜 𝗛𝗜𝗠𝗡𝗢 𝗬 𝗕𝗔𝗡𝗗𝗘𝗥𝗔

Y no ta cerca mi so. E aรฑa aki, ora nos a bishita scolnan pa mira con nan ta preparando pa nos dia nacional, mi a puntra e muchanan, kico bo ta sinti ora bo ta mira e bandera di Aruba wordo hisa. Y nan a contesta, โ€œnos ta sinti hopi orguyosoโ€, โ€œnos curason ta temblaโ€, โ€œnos ta haya kippevelโ€. Wel, mi a bisa nan, e ora bo sa cu bo ta stima Aruba.

A pesar cu dirigentenan politico e tempo ey no a sigui cu e lucha, e deseo den curason di e pueblo pa ta un pais liber, a sigui crece cada bes mas. Y den aรฑanan 70 e lucha a wordo retoma pa e lider politico Betico Croes den feliz memoria. Y el a realisa cu un lucha asina, no ta completo sin su simbolonan di union. Un pais liber, mester tin su simbolonan di identidad. Pโ€™esey Aruba mester a haya su propio himno y su propio bandera. Y asina dia 18 di maart di aรฑa 1976, nos a inaugura nos Himno y nos Bandera.

๐—ฃ๐—”๐—ก๐——๐—˜๐— ๐—œ๐—” ๐—” ๐—จ๐—ก๐—œ ๐—ก๐—ข๐—ฆ ๐—ฌ ๐—” ๐——๐—˜๐—ฆ๐— ๐—ข๐—ฆ๐—ง๐—ฅ๐—” ๐—˜ ๐—™๐—ข๐—ฅ๐—ฆ๐—” ๐——๐—œ ๐—จ๐—ก๐—œ๐—ข๐—ก

Y ta un alegrรญa grandi pa mira cuanto hende a lanta trempan awe, hisa nan bandera, y ta aki awe pa celebra e dia. Esaki ta yena mi cu un emocion specialmente pasobra debi na e pandemia, e ultimo aรฑanan aki, nos no por a celebra nos Dia Nacional manera mester ta. E pandemia mundial Covid-19 no a afecta celebracion di nos Dia Nacional so. El a afecta tur aspecto di nos comunidad. E la pone nos cuido di salud na prueba, y apesar cu nos no tabata prepara pa un crisis di e magnitud ey, nos profesionalnan den cuido a percura pa fortifica nos fundeshi di cuido. Varios persona a perde trabou, otronan a perde parti di nan entrada, companianan a cera. Y danki na e forsa y union di nos tur, awor Aruba ta den pleno recuperacion, y casi ta yegando nivel di prome cu pandemia.

Durante e pandemia nos a UNI, y nos a demostra e forsa di UNION, y mi ta convenci cu ta danki na e UNION y danki na e AMOR cu cada un di boso ta sinti pa nos pais, nos a logra surpasa e peor crisis mundial den historia di nos pais.